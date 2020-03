imago images/Eibner Video: ARD Morgenmagazin | 04.03.2020 | Max Zobel | Bild: imago images/Eibner

5:1 gegen Schwenningen - Eisbären siegen und sichern sich Playoff-Heimrecht

03.03.20 | 22:12

Die Eisbären Berlin haben sich zwei Spieltage vor Saisonende mit einem Kantersieg das Heimrecht für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga gesichert. Gegen das Schlusslicht Schwenninger Wild Wings setzten sich die Berliner am Dienstagabend in einem Nachholspiel vom sechsten Spieltag mit 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) durch - und sind mit 91 Punkten nicht mehr vom vierten Tabellenplatz zu verdrängen.

Pföderl trifft doppelt

Vor 9.511 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof sorgte Leonhard Pföderl mit einem sehenswerten Treffer für die Führung der Gastgeber. Einen Querpass von Marcel Noebels verwandelte der Angreifer per Direktabnahme. Ansonsten gelang den Berlinern in den ersten 20 Minuten im Angriff allerdings zunächst nur wenig. Das änderte sich zu Beginn des zweiten Drittels: Austin Ortega traf im Powerplay, 45 Sekunden später baute Landon Ferraro den Vorsprung der Eisbären weiter aus. Keine fünf Minuten nach dem Wiederbeginn erhöhte Pföderl mit seinen zweiten Tor sogar auf 4:0. Weil Lukas Reichel in Überzahl noch der fünfte Berliner Treffer gelang, war das Spiel schon vor der zweiten Pause entschieden.

Am Ende nur noch Faustkämpfe

So passierte im Schlussabschnitt abgesehen von einigen Faustkämpfen wenig, ehe Dylan Yeo in der vorletzten Minute im Powerplay den Ehrentreffer der Gäste erzielte. Weiter geht es für die Eisbären am Freitag (19:30 Uhr) in Köln, ehe sie am Sonntag (14 Uhr) zuhause gegen Bremerhaven die Hauptrunde beschließen. Je nach eigenen Ergebnissen und denen der Konkurrenz können sie sogar noch bis auf Platz zwei vorrücken.

Ergebnisse Eishockey DEL

2. Bundesliga

Oberliga Ost Sonntag, 01.März, 14.00 Uhr Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:3 P (1:1 1:0 1:2) Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG 3:2 (0:0 2:2 1:0) Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin 1:2 V (0:0 1:0 0:1) Sonntag, 01.März, 16.30 Uhr Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 4:1 (1:0 2:0 1:1) Red Bull München - Schwenninger Wild Wings 3:2 V (0:0 0:2 2:0) Sonntag, 01.März, 17.00 Uhr Kölner Haie - Straubing Tigers 4:1 (0:1 3:0 1:0) Sonntag, 01.März, 19.00 Uhr Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers 3:4 (1:1 1:2 1:1) Dienstag, 03.März, 19.30 Uhr Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings 5:1 (1:0 4:0 0:1) Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Red Bull München 50 167:121 105 2. Adler Mannheim 50 172:129 96 3. Straubing Tigers 50 168:129 95 4. Eisbären Berlin 50 162:136 91 5. Düsseldorfer EG 50 126:111 82 6. Pinguins Bremerhaven 50 150:142 81 7. ERC Ingolstadt 50 157:154 78 8. Nürnberg Ice Tigers 50 145:154 76 9. Grizzlys Wolfsburg 50 142:141 74 10. Augsburger Panther 50 137:146 69 11. Kölner Haie 50 118:146 62 12. Krefeld Pinguine 50 131:163 51 13. Iserlohn Roosters 50 111:158 48 14. Schwenninger Wild Wings 50 112:168 42 PL Platz SP Spiele PKT Punkte V nach Verlängerung P nach Penalty (ARD Text)

Freitag, 28.Februar EV Landshut - Ravensburg Towerstars 1:4 Tölzer Löwen - EC Bad Nauheim 3:1 EHC Freiburg - EC Kassel Huskies 4:2 Bietigheim Steelers - Heilbronner Falken 5:2 ESV Kaufbeuren - Bayreuth Tigers 2:7 Löwen Frankfurt - Dresdner Eislöwen 6:5 P Crimmitschau - Lausitzer Füchse 2:7 Sonntag, 01.März EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren 3:5 Ravensburg Towerstars - EHC Freiburg 3:2 P EC Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 4:0 Heilbronner Falken - Löwen Frankfurt 7:6 P Bayreuth Tigers - Crimmitschau 2:4 Dresdner Eislöwen - Tölzer Löwen 3:2 P Lausitzer Füchse - EV Landshut 3:0 Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Löwen Frankfurt 52 195:155 95 2. EC Kassel Huskies 52 191:147 92 3. EHC Freiburg 52 162:143 92 4. Heilbronner Falken 52 209:186 84 5. Tölzer Löwen 52 176:166 81 6. Ravensburg Towerstars 52 171:155 80 7. EC Bad Nauheim 52 141:164 76 8. Bietigheim Steelers 52 147:163 74 9. ESV Kaufbeuren 52 169:187 74 10. Dresdner Eislöwen 52 188:208 74 11. Lausitzer Füchse 52 168:179 73 12. Bayreuth Tigers 52 183:183 70 13. Crimmitschau 52 153:194 65 14. EV Landshut 52 160:183 62 PL Platz SP Spiele PKT Punkte V nach Verlängerung P nach Penalty (ARD Text)