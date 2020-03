Doppelte Ehre für Marcel Noebels von den Eisbären Berlin: Der 28-jährige ist als "Spieler des Jahres" in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgezeichnet worden. Zudem räumte der deutsche Nationalspieler auch den Titel als "Stürmer des Jahres" ab. Die Gala fand am Samstagabend per Instagram-Liveshow statt. Die eigentliche Veranstaltung am 14. März in Wolfsburg war wegen der Corona-Krise abgesagt worden.