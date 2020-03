"PC kam im vergangenen Jahr mit einem Tryout-Vertrag nach Berlin. Er hat uns sehr schnell davon überzeugt, dass er als Vorbild und für den Charakter des Teams unglaublich wichtig ist", wird Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in der Mitteilung zitiert.

Labrie habe das Team aber nicht nur außerhalb, "sondern auch auf dem Eis, mit seinen Toren und seiner Präsenz ein gutes Stück weitergebracht."

In der abgelaufenen Saison, die wegen des Coranavirus nach der Hauptrunde abgebrochen worden war, kam der 33-Jährige auf 51 Einsätze für das Team von Trainer Serge Aubin. Dabei gelangen ihm elf Tore, neun Mal trat er als Vorbereiter in Erscheinung. "Direkt wenn diese Krise überstanden ist, werden wir alle wieder zusammenkommen und das zu einem guten Ende bringen, was wir in der vergangenen Saison angefangen haben. Ich freue mich riesig auf meine Teamkollegen und alle Fans in Berlin", wird Labrie zitiert.