Eisbären siegen in der Verlängerung in Wolfsburg

Die Eisbären Berlin haben in der deutschen Eishockey-Liga ihren zehnten Auswärtssieg der Saison eingefahren und bei den Grizzlys Wolfsburg knapp mit 2:1 in der Verlängerung gewonnen. Damit sicherten sich die Berliner zwei wichtige Punkte und festigten ihren vierten Tabellenplatz.

Die Gäste kamen mit Wucht und vor allem sichtbarer Spielfreude auf das Eis. Das gewonnene Bully führte sofort zu den ersten beiden Großchancen für den Tabellenvierten - zu diesem Zeitpunkt war noch keine halbe Minute gespielt. Es entwickelte sich eine sehr lebhafte Anfangsphase, in der auch die Wolfsburger mitmachten. Nach knapp zwei Minuten knallte Grizzlys-Verteidiger Jones den Puck an den Pfosten.

Im zweiten Abschnitt war es dann endgültig vorbei mit der Gemächlichkeit. Schon die ersten Momente deuteten darauf hin, dass es in den folgenden zwanzig Minuten deutlich ruppiger zur Sache gehen sollte. Die Eisbären schwächten sich in der Folge immer wieder selbst. Eine Strafzeit jagte die nächste - der Favorit spielte quasi ständig in Unterzahl. Das eröffnete den Gastgebern Räume, die sie jedoch lange Zeit nicht zu nutzen wussten. Eisbären-Keeper Justin Pogge verhinderte mit starken Paraden den Rückstand. Erstaunlich im zweiten Drittel: Trotz personellen Nachteils, hatten die Hauptstädter die größeren und zwingenderen Chancen.

Als es so aussah, als würden auch nach vierzig Minuten zwei fette Nullen auf der Anzeigetafel prangen, schlugen die Wolfsburger unterwartet zu. Die Eisbären, mal nicht in Unterzahl, bekamen den Puck nicht aus der eigenen Gefahrenzone geklärt, so dass Olimb mit Ertönen der Schlusssirene abziehen und treffen konnte.