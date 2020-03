Füchse-Berlin-Torwart Silvio Heinevetter feiert beim Debüt von Bundestrainer Alfred Gislason sein Comeback in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der bei der EM nicht berücksichtigte Heinevetter steht im deutschen Kader für die bevorstehende Lehrgangswoche des DHB-Teams, den Gislason am Montag in der Botschaft von Japan in Berlin bekannt gab.

"Heine ist ein sehr guter Torhüter. Er ist sehr anders als die meisten von seinem Stil her", sagte der neue Handball-Bundestrainer bei der viel beachteten ersten Kader-Nominierung seiner Amtszeit über Silvio Heinevetter.