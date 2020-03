Er war Teil des goldenen 1985er-Jahrgangs, gewann mit den Eisbären so ziemlich alles, was es zu gewinnen gab und war lange ihr Kapitän. Nun verlässt André Rankel den Hauptstadtklub. Seine Rückennummer soll nicht mehr vergeben werden.

In der Mitteilung des Klubs äußerte sich auch Geschäftsführer Peter John Lee zum Abschied des Eisbären-Urgesteins: "Es ist für mich unmöglich all das in Worte zu fassen, was André für die Eisbären geleistet hat. Wir haben André Rankel zu den Eisbären geholt, als er noch 17 Jahre jung war", so Lee.

"Er hat inzwischen sein halbes Leben lang für unsere Organisation die Schlittschuhe geschnürt, Checks gefahren und vor allem Tore geschossen". Dafür und für sein "vorbildliches Verhalten auf dem Eis und außerhalb" danke der Verein Rankel. "Wir denken heute an all die Verdienste von André und schätzen seine Leistungen für das Team und unsere Eisbären-Familie sehr."