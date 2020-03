Die Eisbären Berlin verpflichten Medienberichten zufolge Stürmer Mark Zengerle. Der 30-Jährige komme von den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, berichtete "Bild" Zeitung am Donnerstag. Zengerle spielte eine Saison für den Nordclub in der Deutschen Eishockey Liga und kam in 41 Spielen auf sieben Tore und 32 Vorlagen, er besitzt einen deutschen Pass. Zuvor hatte das Fachmagazin "Eishockey News" berichtet, dass zudem auch der norwegische Verteidiger Stefan Espeland (30) von Bremerhaven nach Berlin wechselt.