Der Wechsel von Eishockey-Nationaltorhüter Mathias Niederberger (27) von der Düsseldorfer EG zu den Eisbären Berlin ist perfekt. Das teilten beide Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit. Nach fünf Jahren und 211 Spielen für seinen Heimatklub ist es für den Sohn des früheren Nationalverteidigers Andreas Niederberger eine Rückkehr nach Berlin. Dort hatte er bereits in der Saison 2014/2015 elf DEL-Spiele absolviert.

"Mathias ist ein absoluter Topgoalie in der DEL", wird Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer auf der Homepage des Klubs zitiert. "Er hat sich in den vergangenen fünf Jahren stetig weiterentwickelt und war in dieser Saison nicht nur statistisch der beste Torwart der Liga."