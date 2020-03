"Espeland ist ein Verteidiger, der zu den Eisbären passt mit sehr guten offensiven Fähigkeiten sowohl im Spielaufbau als auch an der blauen Linie", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. "Zengerle ist ein sehr talentierter, vielseitig einsetzbarer Stürmer, guter Spielmacher und Bullyspieler." Der Norweger war in der abgelaufenen Saison, die wegen der Corona-Krise vor Beginn der Playoffs abgebrochen wurde , zweitbester offensiver Verteidiger der Liga.

Der US-Amerikaner Mark Zengerle, der auch einen deutschen Pass besitzt, spielte zuvor schon in der American Hockey League sowie in der schwedischen Liga. "Die Unterschrift in Berlin war eine sehr einfache Entscheidung", so der Stürmer. "Die Eisbären haben sich sehr um mich bemüht, weshalb ich auch sehr gerne nach Berlin wollte. Die Stadt und die Arena sind toll und ich kann es kaum erwarten, dort vor den großartigen Fans zu spielen. Ich freue mich darauf, in der kommenden Saison um die Meisterschaft mitzuspielen", sagte Zengerle.

Sendung: rbbUM6, 24.03.2020, 18 Uhr