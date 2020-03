Bild: www.imago-images.de

Frauen in der Angelszene - "Warum sollte ich als Frau keinen Karpfen fangen können?"

08.03.20 | 12:54 Uhr

Angeln ist eine Männerdomäne - zumindest zeigt das die Statistik. Doch es gibt sie, angelnde Frauen, auch in Berlin und Brandenburg - wenn auch vereinzelt. Dabei haben Frauen sogar Vorteile in manchen Disziplinen des Fischens. Von Friedrich Rößler

Seit über 25 Jahren genießt Barbara Kijewski ihre Freiheit draußen in der Natur. Der Berlinerin geht es gar nicht darum, den größten Fisch zu fangen, sondern eher darum, einfach draußen zu sein. Angelfans kennen Kijewski von Fach-Messen, aus dem Fernsehen und natürlich aus den sozialen Medien. Ihr YouTube-Kanal "BABS World of Fishing" hat rund 30.000 Abonennten, bei Facebook folgen ihr 90.000 Menschen, bei Instagram fast 48.000. Die Angel-Influencerin bereist auf der Jagd nach Fischen die ganze Welt. Angefangen hat aber alles im Berliner Nordwesten - als sie mit zwei Schulfreunden zum Tegeler See loszog. "Ich habe an der Zanderbank angefangen, so heißt die eine Stelle, kurz bevor die Brücke kommt." Das habe "Babs" Kijewski sehr geprägt und dieser Spot sei nach wie vor ihre Lieblingsstelle zum Angeln.

"Angeln ist eine Männerdomäne"

Trotz ihrer Bekanntheit zählt die Berlinerin zu den Ausnahmen in der Angelszene. Nach wie vor wird diese von Männern bestimmt. Das bestätigt Prof. Dr. Robert Arlinghaus vom Fachgebiet Integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Universität Berlin. "In Deutschland sind etwa 93 Prozent der Angler Männer, der Frauenanteil steigt ganz langsam an, aber Angeln ist nach wie vor eine Männerdomäne." Ganz ähnliche Zahlen weist das Instagram-Profil von "Angebissen" - dem Angelpodcast vom rbb [instagram.com] auf. Von den knapp 500 Followern sind 89 Prozent Männer und nur 11 Prozent Frauen.

Die Wissenschaft bietet da unterschiedliche Erklärungsansätze an, argumentiert Arlinghaus. Einerseits könnte die Geschlechtertheorie mit dem Stichwort Sozialisierung herangezogen werden: "Wie kommt man ans Hobby und ist Fische fangen und Jagen nicht eher etwas, was der Mann dann lieber seinem Sohn als seiner Frau beibringt?" Andererseits könnte die männerdominierte Angelszene auch evolutionsbiologische Gründe haben. "Angeln und Jagen sind eher männliche Interessen, zum Beispiel auch dieser Wettkampfcharakter."

Angeln gegen Vorurteile

Dass Frauen auf keinen Fall Angelwettbewerbe scheuen, beweist der "YouTube Predator Cup 2020". Das vom Berliner Angel-Start-Up "hechtundbarsch.de" initiierte Turnier führt neben 17 Männern auch drei weibliche Starterinnen auf. Eine davon: Babs Kijewski. Bei diesem Raubfischwettbewerb darf nur mit Kunstködern gefischt werden. Die Herausforderung besteht also darin, die Beutefischnachahmung so verführerisch wie möglich an der Rute zu präsentieren. Dazu gehören viel Erfahrung und Technik. Und genau da sieht die Berlinerin nicht nur ihren Vorteil: "Ich würde sogar sagen, dass Frauen ein besseres Feingefühl in den Händen haben und dadurch die Chance haben, erfolgreicher zu fischen."

Ab Juni, wenn das Turnier startet, kann Babs Kijewski ihre Theorie in die Tat umsetzen und würde sich nicht zum ersten Mal gegen die männliche Dominanz durchsetzen. "Ganz am Anfang hat man gedacht, ich wäre eine Marketingmaßnahme von irgendeiner Firma und das wäre nur so ein Fake", sagt Kijewski. Es habe ein bisschen gedauert, bis die Angelszene erkannt hat, dass die Berlinerin sehr wohl mit der Rute umgehen kann. Bis heute habe sie aber mit Vorurteilen zu kämpfen, sie könne nicht angeln. Aber das sei ihr egal. "Ich mach einfach mein Ding und habe Spaß dabei. Was andere denken, stört mich nicht."

Claudia Darga

Wie Männer Frauen das Angeln schmackhaft machen können

Das trifft auch auf die Hamburger Angel-Influencerin Claudia Darga zu. "Ich bin generell kein Girlie, ich geh' nicht gerne shoppen, kann nicht richtig kochen, ich bin so ein bisschen die andere Richtung." Die Karpfenspezialistin sei schon als Kind eher draußen als drinnen gewesen, sammelt auch gerne Pilze. Ans Fischefangen habe sie ihr Freund herangeführt.



Infos im Netz Babs Kijewski: www.babs-angeln.de Claudia Darga: www.claudiadarga.com

Der musste von Anfang an erleben, dass die schlagfertige Norddeutsche keinem Wettkampf am Wasser aus dem Wege geht. "Was du kannst, kann ich auch. Ich sehe doch als Frau nicht ein, warum ich keinen Karpfen fangen könnte." Der Erfolg hat der Anfang 30-Jährigen über die Jahre Recht gegeben und auch auf ihren Reisen um die Welt zeigt Claudia Darga, dass Frauen auf jeden Fall zum Angeln bestens geeignet sind. Außerdem hat sie noch einen Tipp für all diejenigen Männer, die schon immer ihre Frau oder Freundin mal mit ans Wasser nehmen wollten, sich aber immer nur Absagen eingeholt haben. "Würdest du deiner Frau zeigen, wie romantisch es am Wasser sein kann, draußen, mit Kerzenlicht, Sonnenuntergang und bei Fangerfolg mit etwas Leckerem zu essen, da würde sie bestimmt nicht nein sagen." Frauen und Angeln muss sich also nicht immer ausschließen.