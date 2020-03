Die Füchse Berlin wollen mit einem Sieg über Meister SG Flensburg-Flensburg in der Handball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückfinden. "Wenn man sieht, wie dicht die Liga ist, ist das ein enorm wichtiges Spiel", sagte Rückraumspieler Michael Müller vor der Partie (Sonntag, 16 Uhr) gegen die Norddeutschen. Flensburg ist mit 40:12 Punkten Tabellenzweiter, die seit drei Spielen in der Bundesliga sieglosen Füchse weisen auf dem fünften Rang fünf Zähler weniger auf.

In den wenigen Trainingstagen mit dem Team hat Roth nach eigener Aussage versucht, seinen Spielern wieder die verlorene Selbstsicherheit zurück zu geben. "Das einzige, was man als Trainer jetzt machen kann, ist die mentale Stärke zu trainieren", sagte er.

Für das Teambuilding haben die Füchse zuletzt nichts unversucht gelassen. Am Sonntag lud Sportvorstand Stefan Kretzschmar das gesamte Team mit ihren Familien zu einem Essen in einem Restaurant am Alexanderplatz ein. "Das war eine spontane Aktion. Es ging darum, dass die Jungs miteinander in Austausch kommen. Und es ist an der Zeit, auch mal den Begriff Füchse-Familie zu leben", sagte Kretzschmar.

Mut macht den Berlinern auch die Aufholjagd in der zweiten Hälfte bei dem Remis beim Bergischen HC am Dienstag. "Wir haben aus der Moral heraus noch einmal reagiert", lobte Roth sein Team. Zugleich forderte er aber auch einen stetigen Fortschritt: "Wir müssen uns jetzt jedes Spiel weiterentwickeln."