1:3-Niederlage in Freiburg - Union ohne Punkte im Breisgau

07.03.20 | 17:23 Uhr

Nach dem Pokalaus in Leverkusen hat Union Berlin auch in der Liga verloren. Die Eisernen unterlagen beim SC Freiburg mit 1:3. Union hatte nur kurzzeitig Hoffnung auf einen Punktgewinn, zudem sah Marvin Friedrich kurz vor dem Abpfiff die Gelb-Rote Karte.



Union Berlin kommt ohne Punkte aus dem Breisgau zurück nach Berlin. Die Mannschaft von Urs Fischer unterlag beim SC Freiburg mit 1:3 (0:1). Sebastian Andersson gab den Köpenickern nur kurz Hoffnung auf einen Punktgewinn. Damit verpassen es die Eisernen in der Tabelle an Freiburg vorbeizuziehen und rutschen stattdessen auf den elften Rang ab.



Beide Teams mit Chancen - Freiburg trifft

Nach der Rotation im Pokalspiel bei Bayer Leverkusen vertraute Union-Trainer Urs Fischer im Breisgau der gleichen Startelf wie beim 2:2-Unentschieden gegen Wolfsburg. Beide Teams begannen mit viel Tempo und spielten zielstrebig nach vorne. Die erste gute Möglichkeit hatte Christopher Lenz in der 14. Minute. Der Freistoß des Linksverteidigers verfehlte das Tor von Freiburgs Schlussmann Alexander Schwolow nur knapp. Insgesamt war es in der Anfangsphase eine ausgeglichene Partie. Auch die Gastgeber sorgte gerade nach Standardsituationen immer wieder für Gefahr im Strafraum der Eisernen. Tore bekamen die Zuschauer im Schwarzwald-Stadion in den ersten Minuten allerdings nicht zu sehen. Die bis dahin größte Chance, das zu ändern, hatte Christian Gentner nach einer halben Stunde. Den Abschluss des 34-Jährigen von der Strafraumkante hielt Schwolow stark. Besser machte es Roland Sallai wenige Minuten später (35.) auf der anderen Seite. Vincenzo Grifo brachte einen Eckball scharf in den Strafraum, wo Sallai am linken Eck des Fünfmeterraums per Kopf einnickte. Kurz vor der Halbzeit verhinderte Rafal Gikiewicz gegen Christian Günter stark das 2:0, sodass die Gastgeber mit der knappen Führung in die Kabine gingen. Aufgrund der besseren Chancen für die Mannschaft von Christian Streich war das Ergebnis verdient.

Andersson gibt Union Hoffnung

Im zweiten Durchgang übernahm Freiburg von Beginn an die Kontrolle und erhöhte bereits zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch Günter. Im Strafraum verteidigte die Hintermannschaft der Köpenicker um Neven Subotic zu nachlässig. Günter kam aus knapp 15 Metern frei zum Abschluss und traf sehenswert zum 2:0. Die Eisernen wirkten in dieser Phase müde, ließen den Breisgauern in vielen Szenen zu viel Raum und kamen doch zum Anschlusstreffer. Nach einer Ecke von Christopher Trimmel köpfte Stürmer Sebastian Andersson (61.), von allen Freiburger Abwehrspielern im Strafraum alleingelassen, zum 1:2 ein. Die Partie wurde in der Schlussphase zunehmend hektisch, Union drückte immer mehr in die Freiburger Hälfte, doch auch die Gastgeber sorgten durch schnelle Konter für Entlastung. Fischer brachte mit Sebastian Polter für Marius Bülter und Marcus Ingvartsen für Yunus Malli zwei neue Kräfte in der Offensive und versuchte so, den Ausgleich zu erzwingen. Gerade Polter gelang es, im Strafraum für Wirbel zu sorgen. Wirklich zwingendeTorchance erspielten sich die Eisernen aber nicht.

Koch entscheidet das Spiel

Kurz vor Schluss war es dann erneut eine Standardsituation, die für die Freiburger Entscheidung sorgte. Nationalspieler Robin Koch köpfte nach einem Freistoß (82.) zum 3:1 ein, was gleichzeitig den Endstand markierte. In der Schlussphase sah Innenverteidiger Marvin Friedrich nach einem Foul noch die Gelb-Rote Karte und wird der Fischer-Elf im nächsten Spiel gegen Tabellenführer Bayern München am kommenden Samstag (18:30 Uhr) im Stadion An der Alten Förtserei fehlen. Durch die Niederlage im Breisgau müssen die Eisernen den 1. FC Köln an sich vorbeiziehen lassen und rutschen auf den elften Tabellenplatz ab.



Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 06.März, 20.00 Uhr SC Paderborn - 1.FC Köln 1:2 (0:2) Samstag, 07.März, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:0 (2:0) VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:0 Hertha BSC - Werder Bremen 2:2 (1:2) SC Freiburg - Union Berlin 3:1 (1:0) FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 1:1 (1:0) Samstag, 07.März, 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:0 (-:-) Sonntag, 08.März, 15.30 Uhr Bayern München - FC Augsburg -:- (-:-) Sonntag, 08.März, 18.00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 24 16 4 4 71:26 +45 52 2. RB Leipzig 25 14 8 3 62:26 +36 50 3. Borussia Dortmund 25 14 7 4 66:32 +34 49 4. Borussia Mönchengladbach 24 14 5 5 46:27 +19 47 5. Bayer Leverkusen 25 14 5 6 45:30 +15 47 6. FC Schalke 04 25 9 10 6 33:36 -3 37 7. VfL Wolfsburg 25 9 9 7 34:30 +4 36 8. SC Freiburg 25 10 6 9 34:35 -1 36 9. 1899 Hoffenheim 25 10 5 10 35:43 -8 35 10. 1.FC Köln 24 10 2 12 38:43 -5 32 11. Union Berlin 25 9 3 13 32:41 -9 30 12. Eintracht Frankfurt 24 8 4 12 38:41 -3 28 13. Hertha BSC 25 7 7 11 32:48 -16 28 14. FC Augsburg 24 7 6 11 36:50 -14 27 15. FSV Mainz 05 24 8 1 15 33:52 -19 25 16. Fortuna Düsseldorf 24 5 6 13 26:49 -23 21 17. Werder Bremen 24 4 6 14 27:55 -28 18 18. SC Paderborn 25 4 4 17 30:54 -24 16 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)