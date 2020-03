Der Klub schließt sich damit einigen weiteren Fußball-Bundesligisten an, die ihren Spielern ebenfalls empfohlen haben, in den nächsten Wochen auf engen Kontakt mit den Fans zu verzichten, um das Risiko zu verringern, am Virus zu erkranken.



Hertha begann am Dienstagvormittag mit einer Trainingseinheit im Kraftraum mit der Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen. Am Nachmittag stand für die Mannschaft dann eine weitere Einheit auf dem Schenckendorffplatz an.