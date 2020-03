Hertha BSC hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga eine Niederlage gegen die abstiegsgefährdeten Bremer verhindert. Im Olympiastadion kämpften sich die Berliner nach einem 0:2-Rückstand zurück und sicherten sich beim 2:2 einen Punkt.

Hertha-Trainer Alexander Nouri veränderte seine Startelf im Vergleich zum dramatischen 3:3 in Düsseldorf gleich auf fünf Positionen. Ascacibar, Plattenhardt, Stark, Wolf und Mittelstädt ersetzen Boyata (Oberschenkelprobleme), Rekik, Skjelbred, Dilrosun und Lukebakio. Ex-Herthaner-Davie Selke, der in der Winterpause an Bremen ausgeliehen wurde, spielte wegen einer Klausel im Vertrag nicht gegen seinen ehemaligen Verein.