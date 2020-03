Trotz einer 2:0-Führung kam der 1. FC Union Berlin am Sonntag nicht über ein Unentschieden gegen Wolfsburg hinaus. Überschattet wurde die Partie von Spielunterbrechungen wegen Schmähplakaten.

Der 1. FC Union Berlin ist auch im zweiten Spiel der Woche ungeschlagen geblieben. Gegen Europapokal-Teilnehmer VfL Wolfsburg stand es am Ende 2:2 (1:0). Die Berliner hatten bereits mit 2:0 geführt, doch die Gäste glichen in der Schlussphase noch aus und verhinderten so den Heimsieg der Köpenicker.