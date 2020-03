Wenn der Präsident des 1.FC Union zu einer Spieltags-Pressekonferenz auf dem Podium erscheint, dann gibt es ernste Themen zu besprechen. Dirk Zingler hatte noch unter der Woche gehofft, dass das Spiel gegen den FC Bayern mit Zuschauern ausgetragen werden kann. Das wird es nun nicht geben, alle Kartenbesitzer wurden aufgrund des grassierenden Coronavirus ausgeschlossen. Zingler warb um Verständnis und sagte: "Am Ende geht es aber um ein ganz schweres Thema, das uns alle bewegt", aber versuchte auch zu erklären, warum man es sich so schwer gemacht hatte mit dem Ausschließen des Publikums: "Für uns als Unioner spielt der Stadionzuschauer noch eine ganz herausragende Rolle."

Natürlich sei das Corona-Virus ein Thema im Verein und natürlich auch bei den Spielern: "Die Mannschaft wird medizinisch betreut", so Trainer Urs Fischer. "Wenn es Symptome gibt, dann gibt es einen Plan. Eigentlich müsstest du dich jeden Tag untersuchen lassen. Wenn du raus gehst und Kontakt hast, dann musst du dich am nächsten Tag direkt wieder untersuchen lassen." Das aber könne nicht die Lösung sein. Die Mannschaft sei deshalb sensibilisiert worden. So verzichtete Urs Fischer, der sonst jedem Medienvertreter bei Pressekonferenzen die Hand gibt, in diesen Tagen auf dieses Ritual.

Der 1.FC Union versucht sich bestmöglich auf das Spiel ohne Zuschauer vorzubereiten. "Es ist schwierig das anzugehen, weil wir damit keine Erfahrung haben", sagt Fischer. Der Trainer muss in der Verteidigung auf den gesperrten Innenverteidiger Marvin Friedrich verzichten. Ansonsten stehen alle Stammspieler zur Verfügung für das Spiel gegen Tabellenführer Bayern. "Das ist derzeit die beste Mannschaft in Deutschland", so Fischer. "Es braucht sehr viel Mut unter speziellen Bedingungen. Wir dürfen eigentlich gar keine Fehler machen und müssen eine außerordentliche Leistung auf den Platz bringen. Wir müssen sie nerven und mehr als eklig sein."

Bei diesem Vorhaben, so richtig eklig für die Bayern zu sein, hätte das Publikum und die besondere Atmosphäre im Stadion An der Alten Försterei eine große Rolle gespielt.

Nun aber wird Ruhe herrschen und wer sich am besten auf diese ungewohnten Gegebenheiten einstellt, hat die besten Chancen, als Sieger vom Platz gehen. Viermal sind Union und Bayern bislang aufeinandergetroffen, immer in Köpenick. Der Sieger in Freundschafts- und Benefizspielen hieß stets FC Bayern (1993 - 4:1, 1997 – 3:1, 2004 – 5:1 und 2009 – 3:1).

Chancenlos sieht sich der 1.FC Union nicht, auch wenn Urs Fischer in der Pressekonferenz scherzhaft sagt: "Sind wir mal nicht Favorit." Es wird eine besondere Partie, dieses erste Geisterspiel in der Alten Försterei in der Geschichte der Unioner. Egal wie das Spiel in Köpenick ausgeht, Präsident Dirk Zingler appelliert ganz klar an die eigenen Fans: "Wir bitten alle Unioner sich am Samstag nicht auf den Weg ins Stadion zu machen."