Stadion An der Alten Försterei

7.200 Gästekarten standen Union Berlin für das Stadtderby am 21. März im Olympiastadion zur Verfügung - die Anfrage war deutlich größer. Für alle, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, gibt es eine Alternative: Der Fußball-Bundesligist organisiert ein Public Viewing im heimischen Stadion An der Alten Försterei. Das gaben die Köpenicker am Dienstag auf ihrer Vereinswebseite bekannt [fc-union-berlin.de].