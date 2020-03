Hertha-Stürmer Matheus Cunha ist für die brasilianische Olympia-Auswahl nominiert. Trainer André Jardine gab am Freitag bekannt, dass der Winter-Neuzugang von Hertha BSC zu seinem Kader bei den Spielen im Sommer in Tokio gehört.

Superstar Neymar hingegen steht nicht im Kader. Offenbar rechnete der brasilianische Fußballverband CBF nicht damit, dass der Stürmer von seinem Club PSG für die Sommerspiele dieses Jahres in Tokio freigegeben wird. Neymar selbst hatte sein Interesse angemeldet, außer bei der Copa América in Argentinien und Kolumbien (12. Juni bis 12. Juli) auch bei Olympia (22. Juli bis 8. August)aufzulaufen.

Für Hertha BSC erzielte Cunha bei der Aufholjagd in Düsseldorf am letzten Spieltag ganz offiziell sein erstes Tor. Auch bei seinem Debüt für die Berliner in Paderborn hatte er bereits getroffen - am Ende wurde sein Hackentrick jedoch als Eigentor gewertet, weil ein Paderborner dem Ball noch eine Richtungsänderung gab.