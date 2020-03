imago images/Matthias Koch Audio: Inforadio | 02.03.2020 | Interview mit Christian Arbeit | Bild: imago images/Matthias Koch

Interview | Union-Stadionsprecher Christian Arbeit - "Ohne eine Differenzierung kommen wir nicht weiter"

02.03.20 | 18:32 Uhr

Unions Stadionsprecher Christian Arbeit wirkte während der Plakat-Aktionen am Sonntag mit einer Durchsage auf die Fans ein. Im Interview erklärt er, warum er die erste Unterbrechung nicht für richtig hält, wo es Grenzen gibt und wie es nun weitergehen sollte.



rbb|24: Herr Arbeit, wie haben Sie die Ereignisse wahrgenommen, die sich am Sonntag beim Spiel gegen Wolfsburg auf der Tribüne ereignet haben? Christian Arbeit: Es war keine große Überraschung, dass es eine offensichtlich breite Solidarisierung unter den aktiven Fanszenen gibt. Ursache und Auslöser dafür ist die neuerliche Verhängung einer Kollektivstrafe seitens des DFB. Das heißt, pauschal dürfen keine Anhänger von Borussia Dortmund die nächsten zwei Jahre zum Auswärtsspiel ihrer Mannschaft nach Hoffenheim fahren. Das wiederum ist eine Reaktion auf fortgesetzte Schmähungen aus der Dortmunder Fanszene Richtung Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp, das muss man vielleicht vorneweg stellen.

Das ist nicht das Mittel, womit man für seine Rechte kämpfen kann. Man wird auf diese Weise zwar mediale Aufmerksamkeit erreichen, aber keine breite Zustimmung finden. Christian Arbeit, Stadion- und Pressesprecher 1. FC Union Berlin

Die meisten Fanszenen in Deutschland haben, glaube ich, mit Hopp gar nicht so ein großes Thema, sondern ihr Thema sind eigentlich die Kollektivstrafen. Es gab eine Zusage seitens des DFB, dass auf diese Weise nicht mehr verfahren wird und diese Zusage ist jetzt ad absurdum geführt mit der Verhängung einer solchen Strafe, dagegen richtet sich der flächendeckende Protest und genutzt wird dafür das Mittel, das zur Verhängung dieser Strafe geführt hat. Und da muss man klar sagen: Ich glaube, das ist kein geeignetes Mittel, um für Faninteressen zu werben. Es ist das Überschreiten einer Grenze, die für die allermeisten Menschen besteht, für uns hier auch, in Richtung persönliche Angriffe und persönlicher Diffamierung zu gehen. Das ist nicht das Mittel, womit man für seine Rechte kämpfen kann. Man wird auf diese Weise zwar mediale Aufmerksamkeit erreichen, aber keine breite Zustimmung finden. Das gilt es dringend zu überdenken und entsprechende Konsequenzen zu ziehen.

Das Spiel gegen Wolfsburg wurde einmal unterbrochen, nachdem Banner hochgehalten wurden, die von der breiten Masse als nicht diffamierend gesehen wurden. Finden Sie, dass in der Situation richtig gehandelt wurde vom Schiedsrichter, schon den Drei-Stufen-Plan umzusetzen? Nein, das finde ich nicht, Geschmacklosigkeiten sind nicht verboten, greifen auch niemanden individuell an, aber für die Schiedsrichter ist es auch nicht ganz leicht, denn sie müssen eigentlich ein Spiel leiten, sollen dann aber auch noch genau lesen, was denn nun möglicherweise auf einem dreizeiligen Banner steht. Schiedsrichter Bastian Dankert hat versucht, es sehr ruhig über die Bühne zu bringen, hat auch viel kommuniziert, mit mir als Stadionsprecher aber auch mit beiden Mannschaften, wir waren in einem guten Austausch, insofern hat er das ordentlich gemacht. Aber natürlich zeigt das schon auf, welche Schwierigkeiten bestehen. Und eins ist auch klar: Berechtigte Kritik an kritikwürdigen Zuständen muss auch erlaubt sein und sie darf auch in drastischer Sprache vorgetragen sein. Aber bei persönlichen Diffamierungen ist eine Grenze, Artikel 1 unserer Verfassung lautet: "Die Würde des Menschen ist unantastbar", und das sollte natürlich auch für jegliche Ausdrucksform so gelten.

Genau das ist die Frage, die sich jetzt alle stellen. Wo ist die Grenze? Kann man die überhaupt ziehen? Mann kann sie schon ziehen, sie darf aber nicht in Geschmacksfragen liegen. Ich glaube, es gibt eine Einigkeit, dass ein Mensch im Fadenkreuz, so symbolhaft er auch verwendet werden mag, diese Grenze überschreitet. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist dann nicht mehr gegeben. Unser Präsident Dirk Zingler hat das in seinem Statement nochmal sehr deutlich gemacht. Ob man in einem Fußballstadion mal was in gröberer Sprache sagt oder nicht, darauf kommt es nicht an. Aber eine geeignete Protestform, Ausdrucksform zu finden für berechtige Fananliegen und -interessen, die es durchaus gibt, das muss die Aufgabe der nächsten Wochen oder vielleicht eher Tage sein. Wir erleben eine aufgeheizte Stimmung, das bringt uns sicherlich nicht weiter. Einen tatsächlichen Spielabbruch in der Liga oder im Pokal braucht wirklich kein Mensch.

Sie waren im Fokus, eben auch, weil Sie im Stadion beruhigend einwirken mussten. Was ging in Ihnen vor, als Sie in Richtung Mittelkreis gingen und das Wort an die Ultras auf der Waldseite richteten? Ich glaube, alle im Stadion wollten am Ende, dass das Fußballspiel ordentlich über die Bühne geht und zu Ende gebracht wird. Darum ging es dann auch bei der Ansage: In der Durchsage nochmal deutlich zu machen, dass bei einem weiteren Banner dieser Art der Spielabbruch droht, war mir wichtig. Wir haben dann die zweite Halbzeit ohne weitere Störungen zu Ende gespielt. Das zeigt schon, dass niemandem daran gelegen ist, ein Fußballspiel tatsächlich zum Erliegen zu bringen.

Glauben Sie, dass das ein kleiner Vorgucker war auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten auch auf Sie als Stadionsprecher zukommt? Wird das jetzt zum Alltag? Da würde ich nicht spekulieren wollen. Es kann auch sein, dass man schneller ins Gespräch kommt und Dinge auch nochmal überdacht werden. Es gibt keine Alternative dazu, aufeinander zuzugehen und sich zuzuhören und Positionen auszutauschen. Das haben wir bei uns immer so gehalten, das ist aber auch notwendig im Verhältnis der Verbände mit den Fanszenen und Klubs. Aktuell haben wir glaube ich eine Situation, in der unglaublich viele Dinge durcheinanderschwirren. Es muss jetzt mal darum gehen, sehr schnell die Dinge auch thematisch richtig einzuordnen und dann andere Wege zu finden, miteinander umzugehen.

Wenn Sie von Vermischung sprechen, meinen Sie da auch die Rassismus- oder Sexismusdebatten, die es in Stadien gibt und dem Vorwurf, dass die Eskalation um Dietmar Hopp jetzt so eine Art Symbolbild ist, mit der eine Art Stellvertreterkrieg geführt wird? Das spielt dabei auch eine Rolle. Es werden jetzt Dinge in einen Topf geworfen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Wir können das Beispiel der Schickeria [einer Fangruppierung/Anm. d. Red.] vom FC Bayern München nehmen, die am Wochenende in Hoffenheim für die erste größere Unterbrechung und auch für dieses seltsame Ende des Spiels gesorgt haben. Ich glaube, das ist eine der am häufigsten für ihr anti-rassistisches Engagement ausgezeichneten Ultra-Gruppen Deutschlands. Das sind keine Rassisten und trotzdem haben sie ein berechtigtes Anliegen auf nicht akzeptable Weise vorgetragen. Das zeigt schon, wie kompliziert die Dinge sind. Diese simple Reaktion: Alle müssen raus oder weg oder dürfen nie wieder ein Stadion betreten, das führt nicht weiter. Das kann auch nicht die Lösung dieses Konflikts sein.

Angenommen, es hätte noch eine dritte Stufe gegeben, das Spiel wäre abgebrochen worden - und hinterher stellt sich raus, Stufe eins ist zu früh gezogen worden. Was passiert denn dann mit diesem Spiel? Christian Arbeit, Stadion- und Pressesprecher 1. FC Union Berlin

Was halten Sie von dem Drei-Stufen-Plan des DFB? Er hat sich bisher noch nicht als wirklich praktikabel erwiesen. Was stattdessen praktikabel wäre, weiß ich auch noch nicht. Wir können uns verschiedene Szenarien mal ausdenken. Nehmen wir mal unseren Fall vom Sonntag: Angenommen, es hätte noch eine dritte Stufe gegeben, das Spiel wäre abgebrochen worden - und hinterher stellt sich raus, Stufe eins ist zu früh gezogen worden. Was passiert denn dann mit diesem Spiel? Oder es gibt zwei Vorkommnisse aus einem Block, die führen zu Stufe eins und zwei und Stufe drei wird aus dem Gästeblock herbeigeführt. Wer ist denn dann für den Spielabbruch verantwortlich? All diese Fragen sind ja vollkommen unklar. Insofern ist das pädagogische Konzept von 'Ich zähle jetzt bis drei und dann passiert aber was' mindestens zu hinterfragen.

Auch Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat für das erste Plakat zumindest Verständnis geäußert und versucht, eine Ausgewogenheit in diese Debatte zu bringen. Wie schwer ist es für den 1. FC Union, der ja als sehr fannah gilt, diese Gratwanderung gerade zu schaffen? Das fällt uns ehrlicherweise überhaupt nicht schwer, weil es zu unserem Fußballverständnis dazu gehört. Wir verurteilen nichts deshalb, weil es andere verurteilen, sondern wenn es unseren Werten nicht entspricht. Wir haben sehr deutlich gemacht, was für uns im Vordergrund steht: Meinungsfreiheit ja, aber die Würde des Menschen steht noch darüber. Das ist der entscheidende Gradmesser. Ohne eine Differenzierung kommen wir sowieso nicht weiter. Die Fangruppe, die das zu verantworten hatte, hat sich zu erkennen gegeben und auch das Gespräch gesucht. Nach dem Spiel haben viele Diskussionen stattgefunden, die Gruppe hat dazu auch eine Erklärung abgegeben. Das ist also kein Versteckspiel, sondern eine Auseinandersetzung, die durchaus offen stattfindet. Das ist schonmal gut, weil sich dadurch überhaupt die Möglichkeit einer Auseinandersetzung erst bietet.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führten Uri Zahavi und Simon Wenzel, rbb Sport. Es handelt sich um eine leicht gekürzte und redigierte Version. Das Interview können Sie mit einem Klick ins Titelbild nachhören.

Sendung: rbb UM6, 02.03.2020, 18 Uhr