Unterbrechung bei Union-Spiel - Was steckt hinter den Schmähplakaten?

02.03.20 | 17:39 Uhr

Das Bundesliga-Wochenende war geprägt von der Aufregung um Schmähplakate gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp und die folgenden Spielunterbrechungen. Die eigentliche Botschaft rückte in den Hintergrund. Ein Erklärungsversuch von Friedrich Rößler



Was ist passiert?

Am Wochenende sind zahlreiche Spiele der Fußball-Bundesliga unterbrochen worden, in Hoffenheim und bei der Partie des 1. FC Union Berlin drohten sogar Abbrüche. Grund waren Transparente, die sich gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, richteten.

Was darauf zu lesen war, hatte den Schiedsrichter des Union-Spiels, Bastian Dankert, veranlasst, die Begegnung zu unterbrechen. Stadionsprecher Christian Arbeit musste die Situation kurz vor dem Halbzeitpfiff beruhigen, sodass die Partie (2:2) ohne weitere Unterbrechungen zu Ende gespielt werden konnte. Nach einem weiteren Vorfall hätte das Spiel laut eines 2009 vom Weltfußballverband FIFA initiierten und erst seit kurzem auch in Deutschland angewendeten Drei-Stufen-Plans abgebrochen werden müssen. In diesem Fall hätte den in Führung liegenden Unionern unter Umständen eine Niederlage am Grünen Tisch gedroht.

Wer hat was gemacht?

Auf der Waldseite im Stadion An der Alten Försterei stehen die Ultras von Union, die sich aus verschiedenen Gruppierungen zusammensetzen. Sie nennen sich "Wuhle-Syndikat", "Teen-Spirit Köpenick" oder auch "Hammer-Hearts 04". Letztere waren an diesem Tag verantwortlich für die gezeigten Spruchbänder, auf denen sowohl der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als auch der Dietmar Hopp beleidigt wurden. An diesem Spieltag bildeten die "Hammer-Hearts" mit ihrer Aktion keine Ausnahme, sondern reihten sich in eine konzertierte, vereinsübergreifende Aktion deutscher Fanszenen ein. Besonders die Aktion der Bayern-München Ultras "Schickeria" beim Auswärtsspiel der Bayern in Hoffenheim [sportschau.de] sorgte für großes Aufsehen. Auch dort attackierten Ultras den DFB als auch Dietmar Hopp. Als Folge dieser Schmähplakate beendeten beide Mannschaften den sportlichen Wettkampf beim Stand von 0:6 aus Sicht der Gastgeber und schoben sich stattdessen nur noch locker den Ball hin und her - um ein Zeichen gegen Hass und Hetze im Fußball-Stadion zu setzen, wie Vertreter beider Vereine argumentierten. Um diesen "Chaoten", wie sie Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel nannte, entgegen zu treten.

Wie fiel die Reaktion darauf aus?

Bayern-Boss Rummenigge sprach vom "hässlichen Gesicht" des Fußballs, Schalkes Trainer David Wagner von "hirnlosen Trotteln" in den Fanblöcken, denen endlich Einhalt geboten werde müsse, Dietmar Hopp von "Idioten", mit denen er auch nicht mehr sprechen mag. Die Bundesliga-Akteure überboten sich förmlich darin, die Vorkommnisse in drastischen Worten zu kritisieren. Viele Beobachter sehen in dem harten Vorgehen allerdings auch einen Versuch, kritische Fans mundtot zu machen, und werfen ihnen Heuchelei vor - immerhin waren die gleichen Aktuere in der Vergangenheit etwa bei rassistischen und sexistischen sowie schwulenfeindlichen Transparenten und Einlassungen oder Beleidigungen gegen einzelne Spieler deutlich zurückhaltender und inkonsequenter.

Selbstverständlich erfüllt ein "Du Hurensohn" den Tatbestand einer Beleidigung und trifft absolut nicht den Ton einer vernünftigen Diskussion. Aber es sorgt - aus Sicht der Ultras - für beachtliche Aufmerksamkeit, Wahrnehmbarkeit und dafür, dass das, was davor geschrieben stand, auch im Fußballstadion gelesen wird. Nicht nur die Unioner "Hammer-Hearts" kritisierten mit den Spruchbändern in erster Linie den Verband: "2017 Kollektivstrafen abgeschafft, nun Hopp hofiert. Und zwei Schritte zurückgemacht." Die anschließenden Attacken sowohl gegen den DFB als auch gegen Dietmar Hopp dienten dann der geplanten Provokation und transportieren außerdem die Botschaft, dass die Fanszenen nach wie vor überregional zusammenarbeiten.

Was steckt dahinter?

Auslöser der Aktion war ein Urteil des DFB-Sportgerichts von vor eineinhalb Wochen: In den nächsten zwei Jahren dürfen die Anhänger von Borussia Dortmund nicht mehr die Gastspiele ihres Vereins in Hoffenheim besuchen [sportschau.de]. Der Grund: Ende Dezember wünschten Dortmunder Ultras auf einem Plakat beim Auswärtsspiel in Hoffenheim Dietmar Hopp ein letztes Weihnachtsfest. Dabei reisten die BVB-Fans sozusagen auf Bewährung zum Auswärtsspiel, da ein Teil der Fanszene in der Vergangenheit immer wieder den Hoffenheim-Mäzen beleidigt hatte. Seit Jahren schwelte ein Konflikt zwischen Dortmund-Fans und dem Hoffenheim-Mäzen. Unter anderem hatte der mithilfe von Richtmikrofonen im Auswärtsblock gegen einzelne Dortmunder Anhänger prozessiert - bei einer Partie von Dortmund in Hoffenheim im Jahr 2011 hatte es gar ein Störgeräusch gegeben. Die folgenden Anzeigen wegen Körperverletzung blieben ohne strafrechtliche Folgen.

Das Urteil von vor eineinhalb Wochen liest sich aus Sicht der Ultras als Wortbruch des DFB. Denn am 16. August 2017 verkündete der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel noch, dass es keine Kollektivstrafen mehr geben solle. Dieses Zugeständnis beruhigte damals das angespannte Verhältnis zwischen Verband und organisierten Fanszenen. Beide Seiten liegen seit Jahren im Streit über Themen wie Anstoßzeiten, Fanrechte oder Kommerzialisierung. Als Protestmittel mit Signalwirkung hatten die deutschen Fanszenen immer wieder teilweise überzogene Pyroaktionen durchgeführt. Jetzt ist Dietmar Hopp stellvertretend ins Visier der Fans geraten. Das bestätigen die vielen Stellungnahmen der betreffenden Ultragruppierungen. Im Falle von Union Berlin schrieben die Hammer-Hearts auf ihrer seit Sonntagnachmittag nicht mehr abrufbaren Website [hh04.de]: "Der Doppelhalter, der vor wenigen Minuten auf der Waldseite zu sehen war, ist keine Morddrohung. Er ist aber ganz klar provokant und kritisiert eine Person und eine stetige Entwicklung. Heute steht er jedoch vor allem entgegen schleichender Zensur und für die Ausdrucksfreiheit in den Kurven."

Wie geht es weiter?

Die Organisation ProFans sieht die Situation im deutschen Fußball als "ziemlich verfahren". Es gebe derzeit "keinerlei Anzeichen, dass es sich befriedet. Das alles ist unerträglich - auch für uns", sagte Sprecher Sig Zelt am Montag der Deutschen Presse-Agentur auch mit Blick auf die DFB-Pokalspiele in dieser Woche. "Es ist alles offen. Ich persönlich gehe davon aus, dass es weiter eskaliert", sagte der Berliner, der auch beim "Eisernen Virus" bei Union aktiv ist. Die Provokationen werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aufhören. Das Tuch zwischen DFB und den organisierten Fanszenen ist erneut zerschnitten. Fortsetzung folgt.



Sendung: rbb UM6, 02.03.2020, 18 Uhr