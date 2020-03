Bild: imago images/Noah Wedel

DFB legt Reihenfolge fest - Meister der Regionalliga Nordost steigt 2020/21 direkt auf

06.03.20 | 15:31

In der Saison 2020/21 wird es einen Direktaufsteiger aus der Regionalliga Nordost in die dritte Liga geben. In besagter Spielzeit entfällt für den Meister somit der - sonst übliche - Weg durch die Relegation. Das legte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bei einer Präsidiumssitzung in Frankfurt am Main fest [dfb.de].

Jährliche Rotation

Es ist eine Konsequenz aus der neuen Aufstiegsregelung, die der DFB-Bundestag beschlossen hatte. Die sieht vor, dass ab der Spielzeit 2020/21 die Meister der Regionalliga Südwest und West immer direkt aufsteigen und die übrigen Staffeln zwei weitere Aufsteiger stellen. In einem jährlich rotierenden System steigt einer der drei Meister aus Nord, Nordost und Bayern direkt auf, die anderen beiden ermitteln in Hin- und Rückspiel den vierten Aufsteiger. In der Saison 2020/21 wird nun eben die Regionalliga Nordost diesen dritten Direktaufsteiger in die dritte Liga stellen. Die Vertreter aus Nord und Bayern bestreiten die Aufstiegsspiele. In der Saison 2021/22 steigt der Meister aus Bayern direkt auf, in der Spielzeit 2022/23 ist die Regionalliga Nord mit dem Direktaufstiegsplatz an der Reihe.

Übergangsregelung in der laufenden Saison

Das Präsidium folgte mit seiner Entscheidung dem Vorschlag des DFB-Spielausschusses und der betroffenen Verbände. Bei gleichbleibender Aufstiegsregelung würde diese Reihenfolge über die Saison 2022/23 hinaus beibehalten werden. In der laufenden Saison greift noch die Übergangsregelung für den Aufstieg in die dritte Liga. Direktaufstiegsplätze haben in diesem Jahr die Regionalliga Südwest, Bayern und Nord. Den vierten Aufsteiger spielen die Vertreter aus West und Nordost aus. Die Spiele wurden für den 20. und 24. Mai angesetzt. Sollte mindestens eines der beteiligten Teams für den Finaltag der Amateure am 23. Mai qualifiziert sein, könnte das Rückspiel am 27. Mai ausgetragen werden.