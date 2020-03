Bild: www.imago-images.de

Hertha BSC nach dem Spiel gegen Bremen - Ein bisschen Leichtigkeit im Abstiegskampf

08.03.20 | 10:06 Uhr

Wieder verpennt Hertha BSC die ersten Minuten komplett. Wieder kämpft sich das Team zurück ins Spiel und holt einen weiteren Punkt gegen den Abstieg. Doch während Matheus Cunha zum Leistungsträger wird, bleibt die Zukunft des Trainers ungewiss. Von Mathias Ehlers



Manchmal hilft nur noch Humor. Das weiß auch Alexander Nouri. Und so leitet der Coach von Hertha BSC seinen Vortrag auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Werder Bremen mit einem nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag ein: Demnach solle sein Verein vielleicht einen Antrag stellen, beim nächsten Mal gleich mit einem Rückstand ins Spiel zu gehen. Abwehrchef Niklas Stark ist ähnlicher Meinung wie sein Vorgesetzter und ergänzt: "Ich glaube, dann geht’s".

Gegentore als Weckruf

Nouri und Stark lassen sich zu solchen Späßchen verleiten, weil Hertha BSC tatsächlich erst einen Weckruf in Form mehrerer Gegentore zu benötigen scheint, um einen Zugang zum Spiel zu finden und ernsthaft in Aktion zu treten. In der Vorwoche brauchte es zunächst einen 0:3-Rückstand und ein skurriles Eigentor von Fortuna Düsseldorf, um die eigene Passivität zu überwinden. Und auch in der Anfangsphase des Spiels gegen den Abstiegskandidaten aus Bremen präsentierte sich der selbsternannte "Big City Club" erneut in katastrophaler Form.

Schwung und Selbstbewusstsein von der imposanten Aufholjagd in Düsseldorf? Fehlanzeige. Stattdessen liegen die hochgradig abstiegsgefährdeten Norddeutschen bereits nach sechs Minuten mit 2:0 in Führung. Zunächst trifft Werder-Stürmer Josh Sargent unbedrängt mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern, kurz darauf erhöht Davy Klaasen ebenso unbehelligt per Kopf gegen den zu spät aus seinem Tor eilenden Thomas Kraft. Es sind die ersten selbst erzielten Treffer von Werder Bremen nach mehr als 13 (!) gespielten Stunden.

Werders Angst vor der eigenen Courage

So liegen die schläfrigen Herthaner bereits 0:2 hinten, ehe sie gefühlt ein erstes Mal die Mittellinie überqueren können. Ihr großes Glück, dass die Bremer Angst vor der eigenen Courage entwickeln und dem eigenen Traumstart gehörig misstrauen. Die Norddeutschen ziehen sich immer mehr zurück und überlassen der Hertha das Spiel. Die Konsequenz: der Anschlusstreffer von Niklas Stark per Kopf nach Freistoßflanke von Marvin Plattenhardt kurz vor der Pause - und schließlich der Ausgleich per Abstauber von Matheus Cunha nach einer Stunde.

"Manches kann man nicht erklären"

Aber was bedeutet nun dieses 2:2 gegen Werder Bremen? Einen Punkt gewonnen? Oder doch zwei Zähler verloren? Und bei allem Lob für die erneuten Comeback-Qualitäten: Wie kann es sein, dass Hertha BSC ein weiteres Mal die Anfangsphase eines Spiels komplett verschläft? Darauf angesprochen, weiß Niklas Stark auch nicht wirklich weiter: "Man findet keine klare Antwort. Manches kann man einfach nicht erklären. Der eine Ball kann auch mal drüber gehen, der andere abgeblockt werden. Aber derzeit gehen die ersten Dinger einfach immer rein." Fußball, das unbekannte Wesen.

Nouri gewohnt analytisch

Etwas präziser analysierend zeigt sich der Trainer: "Wir haben die zwei Situationen in der Anfangsphase nicht gut verteidigt. Einmal haben wir in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren, Sargent nicht früh genug gestellt und den Schuss nicht blocken können. Beim zweiten Mal hätten wir enger am Mann verteidigen müssen. Das haben wir in beiden Sequenzen nicht gut gemacht", gibt Nouri nach dem Spiel zu Protokoll. Allzu enttäuscht wirkt der 40-Jährige dabei nicht, schließlich kann sich seine Mannschaft nach dem Unentschieden einmal mehr als gefühlter Sieger feiern und den zehn Punkte zählenden Vorsprung auf die Bremer auf dem Angstiegsrang 17 verteidigen.



Cunhas Spielfreude und Laufbereitschaft

Das hat vor allem mit Matheus Cunha zu tun. Der Brasilianer entpuppt sich immer mehr als äußerst profitable Investition. 18 Millionen Euro überwiesen die Berliner kurz vor Schließung des jüngsten Transferfensters an Cunhas Ex-Klub RB Leipzig - und wissen dafür nun unbändige Spielfreude, enorme Laufbereitschaft und technische Extraklasse in den eigenen Reihen. Wann immer Hertha BSC gefährlich vor dem Bremer Tor auftaucht, ist Cunha beteiligt.

Lange vermisste Leichtigkeit

Mit enger Ballführung und kurzen Haken windet sich der 20-Jährige elegant um seine Gegenspieler herum und schafft damit entweder genug Raum für den eigenen Abschluss oder setzt Mitspieler in Szene. Er zählt zu den Fußballern, die komplizierte Dinge unglaublich simpel aussehen lassen. So ist Cunha nach nur vier Einsätzen bereits zum Schlüsselspieler in Herthas Offensive geworden. Während der für noch etwas mehr Geld von AC Mailand geholte Stürmer Krzysztof Piatek darauf wartet, mit Maßvorlagen gefüttert zu werden, ernährt sich Cunha lieber selbst. Dafür lässt er sich auch auch gerne ins Mittelfeld zurückfallen und weicht auf die Flügel aus. Doch sobald er den Ball bekommt, liegt Gefahr in Luft. Zwar entscheidet sich Cunha zuweilen einen Haken zu spät zum Abspiel oder übersieht besser postierte Kollegen, doch trotzdem beschert er Herthas Spiel eine lange vermisste Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, die sich im Abstiegskampf auch in Zählbares ummünzen lässt. Beim wichtigen 2:1-Sieg in Paderborn erzwang Cunha per Hacke das Eigentor zum Sieg, in Düsseldorf traf er zum 2:3-Anschluss und erschütterte das Selbstbewusstsein der bis dahin souveränen Fortunen nachhaltig. Lediglich beim peinlichen 0:5-Heimdebakel gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen hatte auch Cunha dem Kollaps seines Teams nichts entgegenzusetzen.

Fans vs. DFB

Ebenso engagiert wie Cunha zeigen sich auch die Fans in der Ostkurve des Olympiastadions. Immer wieder präsentieren sie Banner und attackieren den Deutschen Fußball-Bund. Bereits vor dem Pfiff präsentieren die Hertha-Ultras ein Banner mit den Spruch "Sieg oder Fadenkreuz" und spielen damit auf den sogenannten Drei-Stufen-Plan an, mit dem der DFB in der Vorwoche in verschiedenen Stadien versuchte, sowohl berechtigte Proteste gegen Kollektivstrafen als auch vermessene Beleidigungen und Drohungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp zu unterbinden. Während des Spiels legen die Hertha-Fans nach und teilen in Richtung DFB mit: "Schmiergelder, Kollektivstrafen, Tote in Katar – wer die hässliche Fratze des Fußballs ist, ist klar". Auch die Anhänger von Werder Bremen lassen ihrem Unmut Lauf und stellen per sarkastischem Spruchband fest: "Artikel 1: Die Würde des Hopp ist unantastbar". Die befürchteten Beleidigungen unter der Gürtellinie und damit verbundene Spielunterbrechungen bleiben allerdings aus.

Was wird aus Nouri?

Mit dem Remis gegen Werder Bremen enden für Hertha die Wochen der Wahrheit mit Duellen gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Dabei stehen der Klatsche gegen Köln ein Sieg in Paderborn und Punkteteilungen gegen Düsseldorf und Bremen gegenüber. Keine überragende Bilanz, aber nach dem verstörenden Theater von und um Ex-Trainer Jürgen Klinsmann ein passables Abschneiden. Zugleich ist die akute Abstiegsgefahr eingedämmt. Und doch hat es Alexander Nouri im Kampf um die eigene Zukunft schwer. Es ist kaum vorstellbar, dass der Coach über das Saisonende hinaus im Westend tätig sein wird. Das beeindruckende Comeback in Düsseldorf wird vor allem einer bewegenden Pausenansprache von Keeper Thomas Kraft Kaum zugerechnet, die Partie gegen Bremen wiederum lässt sich nicht ohne die erneut vogelwilde Defensive zu Spielbeginn erzählen. Eine schwierige Situation für den stets freundlichen Nouri. Um diese zu ertragen, hilft vor allem eines: Humor. Sendung:Inforadio, 08.03.2019, 14:24 Uhr