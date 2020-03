Die Regionalligisten FC Energie Cottbus und VSG Altglienicke haben - für den Fall eines Aufstiegs - eine Lizenz für die dritte Liga beantragt. Das teilten beide Vereine am Montag über ihre Social-Media-Kanäle mit. Altglienicke steht in der Tabelle der Regionalliga Nordost aktuell mit 44 Zählern auf Rang zwei, Energie Cottbus punktgleich auf Platz drei. Beide Teams haben damit gute Chancen, die Meisterschaft in der Liga zu holen und sich für das Aufstiegsduell gegen den Meister der Regionalliga West zu qualifizieren. Tabellenführer ist der 1. FC Lokomotive Leipzig mit 47 Punkten.