Energie-Präsident Matthias Auth - Acht Wochen im Amt und viele ungelöste Baustellen

03.03.20 | 17:29 Uhr

Matthias Auth ist derzeit nicht zu beneiden. Seit acht Wochen ist er als Präsident von Energie Cottbus im Amt - und die Lausitzer haben viele Baustellen: die Drittliga-Lizenz, neue Sponsoren, aber auch die Stadion-Zukunft. Ein Lagebericht von Andreas Friebel.

Die erste Hürde hat Energie-Cottbus-Präsident Matthias Auth genommen. Auch wenn noch niemand sagen kann, ob die Lausitzer die Rückkehr in die dritte Liga in dieser Saison tatsächlich schafft, so wurden doch am Montag pünktlich die Lizenzunterlagen eingereicht. Konkrete Zahlen nennt Auth im Gespräch mit rbb|24 zwar nicht. Er bestätigt aber, dass das Budget in etwa auf dem Niveau sein soll wie 2018, als Cottbus von der Regionalliga in die dritte Liga aufstieg. Das bedeutet, dass der Gesamtetat (Profis, Nachwuchs und Stadionbewirtschaftung) bei geschätzten 4,5 Millionen Euro liegen dürfte.

Auth rechnet mit kleinem Plus am Saisonende

Einen großen Posten nimmt dabei die Sparkasse Spree-Neiße ein, deren Vertrag als Hauptsponsor im Sommer ausläuft. Und dann? "Ich möchte nicht über einzelne Partner sprechen. Das machen wir mit allen Unternehmen im gemeinsamen Dialog", so die kurze Antwort von Auth. Konkreter wird der neue Energie-Präsident an einer anderen Stelle. Dabei setzt er sich kritisch mit der Sponsorenakquise im Klub auseinander. Der Verein habe sich in den vergangenen Jahren zu wenig um kleine und mittlere Unterstützer aus der Region gekümmert. "Da müssen wir mehr tun. Denn diese Sponsoren bilden auch das Rückgrat unserer Einnahmenseite." Neue Sponsoren konnte aber auch Auth in den vergangenen Wochen noch nicht für Energie begeistern. Immerhin ist der laufende Etat abgedeckt. Am Saisonende dürfte sogar ein kleines Plus rauskommen, kündigt er an.

Stadion schlicht zu teuer

Deutlich weniger positiv sind die Signale beim Thema Stadion. Das ist für einen Viertligisten mit 1,5 Millionen Euro im Unterhalt schlicht zu teuer. Aktuell werden deshalb neue Formen der Betreibung untersucht und mit der Stadt Cottbus besprochen. "Wir wollen im März und April die Gespräche deutlich intensivieren", sagt Auth.

Wir planen zweigleisig. Das ist sicher nicht einfach. Aber unser Ziel ist, dass wir 2022 mindestens in der dritten Liga spielen wollen. Matthias Auth

Er weiß aber auch, dass es noch Monate dauern wird, bis klar ist, wie es mit dem Stadion weitergeht. Denn egal wie die Gespräche mit der Rathausspitze ausgehen, das letzte Wort haben die Cottbuser Stadtverordneten. Ihnen soll demnächst ein Gutachten vorgelegt werden, in dem verschiedene Modelle der Bewirtschaftung untersucht werden. "Eine Option wäre, dass die Stadt das Stadion komplett selbst betreibt. Möglich wäre auch eine Betreibergesellschaft aus Stadt, Verein und Investor. Oder es wird eine BetriebsGmbH unter Führung eines Investors gegründet", beschreibt Matthias Auth mögliche Szenarien.

Auth: "Wir planen zweigleisig"

Bis zur Klärung dieser Frage will Energie Cottbus das Stadion der Freundschaft selbst auch besser vermarkten. Ein erster kleiner Schritt dahin, sind Gespräche mit Veranstaltern, die Interesse an Konzerten im Stadion haben. Parallel dazu gilt es natürlich auch, die Kaderplanung voranzutreiben. Das ist in der aktuellen Situation nicht ganz einfach. Zum einen ist unklar, in welcher Liga Cottbus in der nächsten Saison spielt. Zum anderen ist auch das Budget noch nicht ganz gedeckelt, da längst noch nicht alle Gespräche mit Sponsoren abgeschlossen sind. "Wir planen zweigleisig. Das ist sicher nicht einfach. Aber unser Ziel ist, dass wir 2022 mindestens in der dritten Liga spielen wollen", so Auth.

