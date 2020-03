Bereits nach zwei Minuten ging die VSG in Führung: Kevin Kahlert erzielte mit seinem dritten Saisontor das 1:0 für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit legte Altglienicke nach, Tugay Uzan erhöhte in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 2:0. Es war bereits der 14. Saisontreffer des 26-Jährigen. Mit einer verdienten Führung für die VSG ging es in die Pause.

Die VSG Altglienicke hat vorübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost übernommen. Die Mannschaft von Karsten Heine zog durch einen Sieg bei der BSG Chemie Leipzig am bisherigen Spitzenreiter Lok Leipzig vorbei. Das Spiel der Sachsen beim Berliner AK, das ursprünglich für Sonntag angesetzt war, wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Das Spiel von Energie Cottbus in Meuselwitz überträgt rbb|24 am Sonntag ab 13:25 live.

Einen Erfolg feierte auch der SV Babelsberg 03, gegen den SV Lichtenberg 47 gewannen die Brandenburger mit 4:1 - ihr dritter Saisonsieg. Sebastian Reiniger brachte den Aufsteiger aus Berlin zwar kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (42.), doch anschließend drehten die Babelsberger auf: Neuzugang Daniel Frahn glich in der zweiten Halbzeit zunächst per Elfmeter aus (61.), ehe Petar Lela die Gastgeber erstmals in Führung brachte (74.). Bogdan Rangelov (78.) und Pieter Wolf (84.) sorgten für den klaren Endstand.