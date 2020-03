Bild: imago images/ Matthias Koch

1:1-Unentschieden in Meuselwitz - Energie muss Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen

08.03.20 | 15:45 Uhr

Nach Führung und einer Vielzahl bester Chancen lässt Energie Cottbus einen wichtigen Dreier in Meuselwitz liegen. Nach dem 1:1-Unentschieden bleiben die Lausitzer auf dem dritten Tabellenplatz.



Der FC Energie Cottbus hat im Kampf um den Aufstieg einen Rückschlag erlitten. Beim Tabellenzehnten ZFC Meuselwitz kamen die Lausitzer nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Führung durch Felix Brügmann konnten die Gastgeber durch Ben-Luca Moritz ausgleichen. Vor allen Dingen in der Schlussphase ließ der Favorit beste Möglichkeiten aus und bleibt vorerst auf dem dritten Platz der Regionalliga Nordost kleben. Schon vor der Partie gab es Interessantes zu berichten. In der Causa Dimitar Rangelov scheint bei den Cottbusern Normalität einzukehren. Der Kapitän hatte in der vergangenen Woche beim 4:0-Heimsieg gegen Optik Rathenow aus disziplinarischen Gründen im Kader gefehlt – gegen Meuselwitz stand er wieder in der Startelf. Und der Bulgare war mitverantwortlich dafür, dass sein vom Anpfiff weg die Spielkontrolle übernahm – ohne sich in den ersten Minuten aber die ganz großen Torchancen herauszuspielen.

Zahlreiche vergebene Chancen

Geduldig starteten die Lausitzer Angriff um Angriff – trotzdem war es durchaus bezeichnend für die Anfangsphase, dass die Cottbuser Führung nach einer Ecke fiel. Die Hereingabe von Taz konnten die Gastgeber zunächst klären, doch der Befreiungsversuch landete bei Felix Brügmann, der per Direktabnahme aus dem Rückraum ansehnlich ins untere rechte Eck traf (15. Minute). Das 16. Saisontor des 27-Jährigen gab den Gästen Sicherheit – und erhöhte die Zielstrebigkeit Richtung gegnerischem Tor. Endlich gab es auch mehr Abschlüsse: Broschinksi (22.), Erlbeck (23.) und wieder Broschinksi mit einem wegen Abseits verweigerten Treffers (45.) waren am dichtesten am 2:0 dran. Aber weitere Treffer sprangen nicht heraus, so dass der Favorit nur mit dem kleinstmöglichen Vorsprung in den zweiten Durchgang startete. Energies Abschlussschwäche sollte sich rächen.

Turbulente Schlussphase

Nach einem Meuselwitzer Freistoß von der rechten Außenbahn standen gleich mehrere Thüringer Spieler frei im Lausitzer Strafraum - Ben-Luca Moritz köpfte letztendlich zum 1:1-Ausgleich ein (56.). Der Gegentreffer schien die Cottbuser sichtlich zu beschäftigen, es entwickelte sich in der Folge ein ausgeglichenes Spiel. Die beste Möglichkeit zur Führung hatte tatsächlich der Underdog, der in Person von Dartsch nur den Pfosten traf (64.). In der letzten Viertelstunde wurde es dann noch einmal dramatisch. Die Lausitzer warfen alles nach vorne, um doch noch irgendwie den so wichtigen Dreier einzufahren. Allein in den zehn Minuten vor dem Abpfiff erspielten sich die Cottbuser mehr Chancen als in der restlichen Partie zusammengenommen. Nach feiner Kombination lag der Ball in der 85. Minute dann sogar im Meuselwitzer Kasten - doch erneut war eine Abseitsstellung vorangegangen. So müssen sich die Cottbuser mit einem enttäuschenden Unentschieden zufrieden geben. Sendung: rbb um6, 08.03.2020, 18 Uhr

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 06.März, 19.00 Uhr Wacker Nordhausen - Hertha BSC II abges. Samstag, 07.März, 13.30 Uhr Chemie Leipzig - VSG Altglienicke 2:4 (0:2) SV Babelsberg 03 - Lichtenberg 47 4:1 (0:1) Bischofswerdaer FV - Germania Halberstadt abges. Optik Rathenow - VfB Auerbach 1:0 (1:0) Sonntag, 08.März, 13.30 Uhr FC Viktoria 1889 - Union Fürstenwalde 0:2 (0:1) ZFC Meuselwitz - Energ.Cottbus 1:1 (0:1) Berliner AK 07 - FC Lok Leipzig abges. Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. VSG Altglienicke 23 15 2 6 59:31 +28 47 2. FC Lok Leipzig 22 13 8 1 43:24 +19 47 3. Energ.Cottbus 23 13 6 4 53:32 +21 45 4. Union Fürstenwalde 24 11 7 6 45:32 +13 40 5. Hertha BSC II 23 12 2 9 59:42 +17 38 6. BFC Dynamo 23 10 7 6 35:29 +6 37 7. Berliner AK 07 22 9 6 7 47:35 +12 33 8. FC Viktoria 1889 21 6 11 4 20:17 +3 29 9. VfB Auerbach 22 9 2 11 37:46 -9 29 10. ZFC Meuselwitz 22 6 7 9 33:39 -6 25 11. Lichtenberg 47 22 6 7 9 27:36 -9 25 12. Chemie Leipzig 23 4 11 8 20:26 -6 23 13. Optik Rathenow 23 5 5 13 20:48 -28 20 14. Wacker Nordhausen 20 8 4 8 44:36 +8 19 15. Germania Halberstadt 23 3 10 10 24:40 -16 19 16. SV Babelsberg 03 22 3 8 11 22:38 -16 17 17. Bischofswerdaer FV 20 2 5 13 16:53 -37 11 18. Rot-Weiß Erfurt 0 0 0 0 0:0 0 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Samstag, 07.März, 13.00 Uhr Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin - Charlottenburger FC Hertha 06 0:2 (0:1) Samstag, 07.März, 14.00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - F.C. Hertha 03 Zehlendorf 1:2 (0:1) Brandenburger SC Süd 05 - SV Victoria Seelow abges. Torgelower FC Greif - Ludwigsfelder FC 1:0 (0:0) Sonntag, 08.März, 14.00 Uhr 1.FC Lok Stendal - TSG Neustrelitz 1:1 (0:1) SC Staaken 1919 - Tennis Borussia Berlin 2:3 (0:3) SV Tasmania Berlin - MSV Pampow 4:0 (3:0) Samstag, 28.März, 14.00 Uhr FC Strausberg - Greifswalder FC -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 19 15 2 2 61:17 +44 47 2. Greifswalder FC 18 13 3 2 37:15 +22 42 3. F.C. Hansa Rostock II 19 12 3 4 56:22 +34 39 4. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 19 12 3 4 40:20 +20 39 5. TSG Neustrelitz 19 9 5 5 29:27 +2 32 6. MSV Pampow 19 9 3 7 41:28 +13 30 7. SC Staaken 1919 19 7 4 8 42:36 +6 25 8. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 18 6 6 6 25:25 0 24 9. Torgelower FC Greif 19 7 3 9 26:30 -4 24 10. SV Tasmania Berlin 19 6 3 10 30:37 -7 21 11. Ludwigsfelder FC 19 5 3 11 26:39 -13 18 12. 1.FC Lok Stendal 18 3 9 6 20:33 -13 18 13. SV Victoria Seelow 18 4 6 8 25:44 -19 18 14. Charlottenburger FC Hertha 06 19 4 4 11 18:43 -25 16 15. Brandenburger SC Süd 05 18 2 5 11 12:35 -23 11 16. FC Strausberg 18 3 2 13 17:54 -37 11 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 06.März, 19.15 Uhr FC Carl Zeiss Jena II - FC Grimma 2:0 (0:0) Samstag, 07.März, 14.00 Uhr FSV Martinroda - FC Eilenburg 2:1 (1:0) VfL 96 Halle - FC Einheit Rudolstadt 2:3 (1:2) VfB 1921 Krieschow - TV Askania Bernburg 8:0 (4:0) VFC Plauen - 1.FC Merseburg 1:1 (0:1) Sonntag, 08.März, 14.00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Oberlausitz Neugersdorf 3:1 (2:1) FSV Wacker Nordhausen II - FC International Leipzig 1:2 (0:2) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FC Carl Zeiss Jena II 18 14 1 3 40:17 +23 43 2. FSV 63 Luckenwalde 17 13 2 2 54:19 +35 41 3. FC Einheit Rudolstadt 18 10 5 3 37:18 +19 35 4. FC Eilenburg 18 8 6 4 35:25 +10 30 5. FC International Leipzig 17 9 2 6 33:17 +16 29 6. VFC Plauen 17 8 3 6 32:31 +1 27 7. 1.FC Merseburg 17 7 3 7 38:36 +2 24 8. SG Union Sandersdorf 17 6 5 6 28:23 +5 23 9. VfB 1921 Krieschow 17 7 2 8 43:41 +2 23 10. FC Grimma 18 7 2 9 32:44 -12 23 11. VfL 96 Halle 18 7 2 9 22:35 -13 23 12. FSV Wacker Nordhausen II 18 6 4 8 34:41 -7 22 13. FC Oberlausitz Neugersdorf 18 6 3 9 33:33 0 21 14. FSV Martinroda 18 2 2 14 22:55 -33 8 15. TV Askania Bernburg 18 1 0 17 18:66 -48 3 16. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 0 0 0 0 0:0 0 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte