Fußball-Regionalligist FC Viktoria 1889 will ein Zeichen im Kampf gegen Rassismus setzen. Im Heimspiel der Nordost-Staffel gegen Germania Halberstadt am 21. März (13.30 Uhr) werden die Spieler, das Trainerteam sowie alle Mitarbeiter zwei himmelblaue Streifen auf ihren Gesichtern tragen unter dem Motto: "Nein zu Rassismus! Unsere Hautfarbe ist himmelblau", wie der Verein am Mittwoch mitteilte.