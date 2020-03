Ex-Herthaner Marcelinho hatte vor einer Woche im Alter von 44 Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben - von einer Station seiner langen Karriere schwärmt er besonders. "Berlin ist für mich wie eine zweite Heimat und Hertha ist der Verein, den ich am meisten geschätzt habe in meiner Karriere. Das waren traumhafte fünf Jahre", sagte der Brasilianer der "Bild am Sonntag".