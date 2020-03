imago images/Nordphoto Video: rbb24 | 03.03.2020 | Jörg Hellwig | Bild: imago images/Nordphoto

26:26 beim Bergischen HC - Füchse Berlin retten Sekunden vor Schluss einen Punkt

03.03.20 | 21:10 Uhr

Die Füchse Berlin haben die dritte Liga-Niederlage in Serie nur mit großer Mühe abgewendet. Beim Bergischen HC lagen die Hauptstädter lange und teils deutlich zurück - am Ende stand es 26:26 (12:17). Auch weil ein Riese den Ball am Ende irgendwie ins Tor mogelte.

Das war knapp: Die Füchse Berlin sind beim Liga-Debüt von Trainer Michael Roth nur haarscharf an der dritten Niederlage in Folge vorbeigeschrammt. Phasenweise lagen sie am Dienstagabend beim Bergischen HC mit fünf Toren zurück - und erkämpften sich am Ende doch noch ein 26:26 (12:17). In der Tabelle der Handball-Bundesliga liegt das Team nun auf Platz fünf.

Es hakt und holpert

Die Füchse kamen beim Tabellen-13. nicht gut in die Partie. Es hakte und holperte - und das überall. Offensiv taten sich die Berliner schwer, gute Wurfpositionen herauszuarbeiten. Wieder und wieder verzweifelten sie an der die Abwehr der Hausherren - oder aber an Keeper Christopher Rudeck, der gleich in den ersten vier Minuten drei Mal parierte. Und die eigene Defensive hatte so gar nichts von dem Bollwerk, das der Bergische HC den Füchsen entgegenstellte. Lücken finden leicht gemacht! So führten die Gastgeber nach fünf Minuten mit 3:1. Die Berliner liefen auch danach meist nur hinterher, sowohl physisch auf der Platte als auch ergebnistechnisch auf der Spielstandsanzeige.

Auszeiten verpuffen

Nach 14 Minuten nahm Michael Roth die erste Auszeit, nach 26 Minuten die zweite. Die Versuche, seine neue Mannschaft wieder in die Spur zu bringen, blieben jedoch weitgehend erfolglos. Im Angriff war es einzig das Zusammenspiel des Letten-Riesen Dainis Kristopans mit Mijajlo Marsenic am Kreis, das einigermaßen verlässlich funktionierte. Ansonsten ermöglichten ein ums andere Mal vermeidbare Ballverluste und Fehlwürfe schnelle Gegenstoß-Tore des BHC.

Statistik Bergischer HC - Füchse Berlin 26:26 (17:12) Tore für den BHC: Boomhouwer (9/6), Petrovsky (4), Gutbrod (3), Johannsson (3), Fraatz (3), Stutzke (1), Arnesson (1), Babak (1), Darj (1) Tore für die Füchse: Lindberg (6/3), Marsenic (6), Kristopans (4), Koch (2), Matthes (2), Holm (2), Simak (2), Müller (1), Kopljar (1) Zuschauer: 3.162

Beim 9:9 (19. Minute) waren die Berliner das letzte Mal dran. Dann zog das der Gegner aus dem unteren Mittelfeld Tor um Tor davon. Weil sie mehr brachten, in allen Bereichen: mehr Kreativität, mehr Leichtigkeit, mehr Abschlusstärke. Und mehr Stabilität. Zur Pause waren es bereits fünf Treffer, die der Bergische HC zwischen sich und die Füchse gelegt hatten. Es stand 17:12 und es war deutlich sichtbar: Die Verunsicherung der vergangenen Wochen haben die Hauptstädter - trotz Trainerwechsel und EHF-Cup-Erfolg - noch lange nicht abgelegt.

Füchse kämpfen sich heran

Besser wurde es nach der Pause nicht. Zunächst zumindest. Nach 45 Minuten führten die Gastgeber mit 24:20 und konterten alle Versuche der Füchse konsequent, sich wieder heranzukämpfen. Nur wenig sprach dafür, dass die Berliner noch einmal zurück ins Spiel kommen sollten - und doch passierte es: Tore von Jacob Holm, Hans Lindberg und Marko Kopljar brachten sie plötzlich heran. Nur noch 24:23 für den BHC (49.). Alles war wieder drin. Es blieb nun knapp - und wurde immer hektischer. Ein echter Krimi. Zwischen der 50. und 55. Minute gelang beim Stand von 25:24 keinem der beiden Teams ein Treffer. Gleich mehrfach vergaben die Füchse die Chance auf den Ausgleich, ehe Yannick Fraatz den Bergischen HC wieder mit zwei Toren in Front brachte. Doch Hans Lindberg sorgte von der Sieben-Meter-Linie für den erneuten Anschlusstreffer und 2,15-Meter-Riese Kristopans wuchtete den Ball 24 Sekunden vor Schluss über den massiven BHC-Block. Abgefälscht landete er im Tor - zu einem doch noch versöhnlichen Ende für die Füchse Berlin.

