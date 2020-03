Bild: imago images/Oliver Behrendt

Interview | Henrik Rödl zu 25 Jahre Korac Cup - "Letztendlich hat die große Alba-Geschichte da angefangen"

15.03.20 | 12:17 Uhr

Am 15. März 1995 gelang Alba historisches: Als erster deutscher Basketball-Klub gewannen die Berliner mit dem Korac Cup einen internationalen Titel. 25 Jahre später spricht Henrik Rödl über die besondere Bedeutung dieses Erfolgs und den Anteil von Svetislav Pesic.

rbb|24: Herr Rödl, Albas Gewinn des Korac Cup ist inzwischen 25 Jahre her. Was hat dieser Titel damals für den deutschen Basketball bedeutet? Henrik Rödl: Das war der erste ganz große europäische Erfolg einer Vereinsmannschaft, ich glaube sogar deutschlandweit eine ganz besondere Sache. In Berlin war es gefühlt der Ausgangspunkt für das, was jetzt in Berlin der Basketball bedeutet.

Zur Person imago/Camera 4 Henrik Rödl wurde 1969 in Offenbach am Main geboren. Sein Heimatverein ist der EOSC Offenbach. Von 1989 bis 1993 spielte Rödl für die University of North Carolina. Ab 1993 stand er dann bei Alba Berlin unter Vertrag. Nach elf Jahren und 512 Einsätzen beendete er 2004 seine Karriere bei Alba. Im Anschluss wurde er Trainer, coachte Alba von 2005 bis 2007. Seit 2017 ist er deutscher Nationaltrainer. Sein größter Erfolg, neben dem Triumph im Korac-Cup, ist der EM-Titel mit Deutschland 1993.

Alba hat damals den Heimvorteil aufgegeben, um das Spiel nicht in der Sömmeringhalle, sondern in der Deutschlandhalle auszutragen. Innerhalb von drei Tagen waren die 10.000 Tickets ausverkauft. Gab es da gar keine Überlegung? Hat man gesagt: Wegen des größeren Publikumszuspruchs macht man das so? Ich glaube, für die Spieler hat sich diese Frage gar nicht gestellt damals. Das wurde entschieden. Uns war klar, dass wir dann da spielen, da wurde gar nicht groß darüber nachgedacht. Ich war schon überrascht, wie voll es war und wie schnell es voll war. Die Stimmung war enorm und es war auf jeden Fall auch ein riesen Heimvorteil.

Ist das in der Liste der Erfolge, die Sie persönlich gesammelt haben, etwas, was immer einen großen Platz im Herzen hat? Ja, auf jeden Fall. Es war ein ganz, ganz besonderer Abend. Ich glaube, die ganze Saison war speziell, auch der Weg dorthin. Auch wie die Fans darauf reagiert haben mit so vielen verschiedenen Sachen, mit dem Public Viewing, was ja auch ganz neu wurde. Letztendlich hat die große Alba-Geschichte da angefangen.

Wenn man so einen gemeinsamen Erfolg erringt, macht das auch etwas im Bezug auf das Verhältnis, was man mit den Jungs hat, mit denen man damals zusammengespielt hat? Gibt es noch Kontakt oder eine Feier zum 25-jährigen Jubiläum? Also die Feier gibt es nicht, aber natürlich feiert man sich und die erfolgreiche Zeit, die man miteinander gehabt hat, wenn man sich sieht. Das sieht man ja auch immer. Wenn Svetislav Pesic irgendwo in der Nähe ist, wollen auch alle Spieler da sein, um ihm Tribut zu zollen für das, was er für uns gemacht hat.

Welche Rolle hat vor allem Svetislav Pesic dabei gespielt? Er ist letztlich der Ausgangspunkt und Dreh- und Angelpunkt von allem. Als er nach Berlin gekommen ist, die Mannschaft zusammengestellt hat, auch die Atmosphäre hierhergebracht hat, die Art des Trainings, wie man gearbeitet hat, auch wie wenig Angst man dann hatte, in Europa gut zu spielen - das kam ja alles von ihm. Deswegen gilt ihm natürlich auch der Respekt der Spieler und des Umfelds.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Andreas Witte, rbb Sport. Es handelt sich um eine gekürzte und redigierte Version.

Das machen Albas Korac-Cup-Gewinner heute

Bild: imago images/PanoramiC Sasa Obradovic spielte von 1994 bis 1997 bei Alba Berlin. Neben dem Triumph im Korac-Cup feierte er mit den Albatrossen 1997 noch das Double aus Pokal- und Meistertitel. Nach einigen weiteren Stationen als Spieler, kehrte Obradovic 2012 als Trainer nach Berlin zurück. In fünf Jahren bei Alba feierte er 2013, 2014 und 2016 den Pokalsieg. 2016 zog er weiter nach Russland, mittlerweile ist der 51-Jährige in Monaco tätig.



Bild: imago images/Camera 4 Forward Teoman Alibegovic spielte von 1993 bis 1996 bei Alba Berlin. Alba war seine einzige Station in Deutschland, unter anderem spielte Alibegovic noch in Italien, der Türkei, Spanien und zuletzt in Griechenland, wo er 2003 seine aktive Karriere beendete. Anschließend wechselte er ins Managment. War zunächst bei Snaidero Udine, anschließend bei Fortitudo Bologna aktiv. Hier wird Alibegovic, der eine der Stützen der Alba-Mannschaft im Korac-Cup war, von Alba-Manager Marco Baldi bei einem Spiel der Albatrosse begrüßt.



Bild: imago images/Camera 4 Auch Henrik Rödl ist dem Basketball in prominenter Position treu geblieben. Der 51-Jährige ist seit 2016 Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Rödl, der mit 512 Einsätzen in elf Jahren Rekordspieler von Alba Berlin ist, kam kurz nach seinem Karrierenende als Spieler bereits 2005 als Cheftrainer zurück zu den Albatrossen. 2006 wurde er mit seinem Herzensverein Pokalsieger, wurde aber ein Jahr später durch Luka Pavicevic ersetzt. Nach drei Jahren als sportlicher Leiter des Alba-Nachwuchsprogramms zog er weiter nach Trier. Neben seinem Erfolg mit Alba im Korac-Cup feierte Rödl als Spieler den Titel bei der EM 1993 und die Bronzemedaille bei der WM 2002 mit Deutschland.



Bild: imago images/Kessler-Sportfotografie Auch Guard Ingo Freyer erlebte die erfolgreichste Zeit seiner Karriere bei Alba. Neben dem Erfolg im Korac-Cup wurde er in seinen vier Jahren in Berlin noch zwei Mal Vizemeister. Nach 193 Spielen für die Albatrosse wechselte Freyer 1997 nach Hagen. Nach einigen weiteren Station in Deutschland beendete er 2004 bei den Eisbären Bremerhaven seine aktive Karriere. Seitdem ist der 49-Jährige ebenfalls als Coach tätig, seit 2017 bei den Gießen 46ers.

Bild: imago images/Michael Schepp Der gebürtige Berliner Sebastian Machowski stand von 1991 bis 1996 bei Alba unter Vertrag. Sein erster Verein war der SSC Südwest. Nach seiner Zeit bei Alba wechselte Machowski 1996 zu den Baskets Bonn. Nach diversen Stationen im In- und Ausland beendete der 48-Jährige 2008 seiner aktive Karriere. Anschließend trainierte Machwoski in Deutschland die Phantoms Braunschweig, die Baskets Oldenburg und die Eisbären Bremerhaven. Seit 2019 ist er in Polen tätig.

Bild: imago images/Camera 4 Ademola Okulaja spielte von 1993 bis 1995 und von 1999 bis 2000 für Alba Berlin. Neben dem Korac-Cup wurde er 2000 Deutscher Meister mit den Albatrossen. Anschließend wechselte er nach Girona und zum FC Barcelona. Nach einigen weiteren Stationen im In- und Ausland beendete der 172-malige deutsche Nationalspieler 2009 seine Karriere. Nach seiner aktiven Laufbahn war er unter anderem als TV-Experte tätig. Auch bei Alba Berlin ist er regelmäßig als Tribünengast zu treffen.

Bild: imago images/Camera 4 Teoman Öztürk begann seine Karriere beim TuS Lichterfelde und wechselte 1991 zu Alba. Mit den Berlinern gewann er den Korac-Cup und mit der Nationalmannschaft 1993 den Europameistertitel. 1997 zog es den Center zunächst in die Türkei, die Heimat seiner Eltern. Von 2000 bis 2004 spielte er erneut bei Berlin, 2006 beendete er seine Karriere schließlich dort, wo sie auch begonnen hatte - beim TuS Lichterfelde. Bei Alba ist er weiterhin ein gerngesehener Gast.

Bild: imago images/Eduard Bopp Gemeinsam mit Teoman Öztürk wurde auch Stephan Baeck Europameister mit Deutschland und Korac-Cup-Gewinner mit Alba. Zudem gewann der Kölner sechs Deutsche Meisterschaften, eine davon 2000 mit Alba Berlin. Im Anschluss an seine Spieler-Laufbahn wurde auch Baeck Coach und lebt und trainiert mittlerweile wieder in seiner Heimatstadt Köln.



Bild: imago images/Hübner Oliver Braun spielte von 1994 bis 1995 bei Alba, stand aber ebenfalls im Korac-Cup-Finale im Kader der Berliner. Bis 2007 spielte Braun in Deutschland, Italien und Griechenland. 2007 beendete er seine Karriere beim BV Chemnitz. Anschließend wechselte er ins Management der Phantoms Braunschweig. 2014 wechselte er nach sieben Jahren als Manager in der Basketball-Bundesliga in den Bereich der Sportkommunikation beim Autobauer Volkswagen.



Bild: imago images/Camera 4 Gunther Behnke, der 146 Mal für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auf der Platte stand, hat seit dem Ende seiner Karriere 2000 nur noch wenig mit dem Basketball zutun. Der 2,21 Meter große Center spielte von 1994 bis 1996 bei Alba. Neben dem Sieg des Korac-Cups ist der Europameisterschafts-Titel 1993 mit Deutschland sein größter Erfolg.



Bild: imago images/Camera 4 Angeführt wurden Albas Korac-Cup-Gewinner von Coach Svetislav Pesic. Der Serbe ist einer der besten Basketball-Trainer der Welt. Er prägte die bislang erfolgreichste Zeit von Alba Berlin. Nach dem Erfolg in Korac-Cup wurden die Albatrosse unter seiner Regie von 1997 bis 2000 vier Mal in Folge Deutscher Meister. 1997 und 1999 gelang den Berlinern mit Pesic das Double. 1993 wurde er als deutscher Nationatrainer Europameister, 2001 führte er die jugoslawische Auswahl zum Titel. Ein Jahr später krönte er seine Amtszeit als jugoslawischer Nationaltrainer und wurde Weltmeister. Heute ist Pesic als Coach des FC Barcelona aktiv. Play Pause Fullscreen