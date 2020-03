Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) hat seine Gesamtführung bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza ausgebaut. Der deutsche Straßenmeister aus Berlin kam beim 15,1 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Saint Amand-Montrond sechs Sekunden hinter dem dänischen Tagessieger Sören Kragh Andersen (Sunweb) als Zweiter ins Ziel.

Damit hat Schachmann in der Gesamtwertung nun 58 Sekunden Vorsprung vor Kragh Andersen, dahinter liegt sein Teamkollege Felix Großschartner (Österreich/1:01 Minuten). Auf Rang vier ist der Kölner Nils Politt (Israel Start-Up Nation/1:05) platziert. Der 26-jährige Berliner führt zudem die Sprintwertung des Rennens an.

Am Donnerstag steht die längste Etappe der Fernfahrt auf dem Programm. Zwischen Gannat und La Cote-Saint-Andre müssen die Sportler 227 Kilometer bewältigen. Die 78. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet nach insgesamt 1217 km am kommenden Sonntag in Nizza.