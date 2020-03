Der deutsche Meister untermauerte nach Platz zwei bei der Algarve-Rundfahrt damit erneut seine starke Frühform. Schachmann hatte sich erst auf den letzten Kilometern gemeinsam mit Theuns an das Spitzenduo um Benoot und den Tour-de-France-Fünften Julian Alaphilippe (Frankreich/Deceuninck-Quick Step) herangekämpft. Der Berliner übernahm mit seinem neunten Karrieresieg auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Am Montag geht es für die Fahrer über 166,5 weitgehend flache Kilometer von Chevreuse nach Chalette-sur-Loing. Die 78. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet nach insgesamt 1217 km am kommenden Sonntag in Nizza. Letzter deutscher Sieger war 2011 der gebürtige Cottbuser und Zeitfahrspezialist Tony Martin. Einige Teams, darunter die britische Top-Equipe Ineos, hatten angesichts der Coronakrise auf einen Start bei Paris-Nizza verzichtet.