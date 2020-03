In der Gesamtwertung führt Schachmann weiter mit 58 Sekunden Vorsprung auf den Dänen Sören Kragh Andersen (Sunweb) und könnte das Rennen als erste Deutscher seit Tony Martin 2011 gewinnen. Etappe sechs führt am Freitag über 161,5 km von Sorgues nach Apt. Die Fernfahrt, die als eines von wenigen Frühjahrsrennen trotz der Coronakrise ausgetragen wird, endet am Sonntag in Nizza.