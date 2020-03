Bild: imago images/foto2press

Vorschau | Regionalliga Nordost - "Das sieht jetzt schon ganz gut nach Fußball aus"

05.03.20 | 15:21 Uhr

Der Berliner AK hat die Winterpause genutzt - und kommt doch noch ins Rollen: Vier Siege aus vier Spielen gab es seitdem. Nun erwarten sie Spitzenreiter Lok Leipzig in Moabit. Andernorts ist die Laune weniger gut. Unsere Vorschau auf die Regionalliga Nordost.

Berliner AK - Lok Leipzig (So., 13:30 Uhr) 5:1, 4:1, 3:1, 3:1 - seit der Winterpause fegt der Berliner AK durch die Liga. "Wir hätten diese Spiele sogar noch höher gewinnen können. Aber wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen", sagt Trainer Dirk Kunert im Gespräch mit rbb|24. Der so ambitionierte Verein aus Moabit, der in der Hinrunde massiv schwächelte und sein Ziel - den Aufstieg in die dritte Liga - frühzeitig aus den Augen verlor, zeigt nun doch noch, was eigentlich in ihm steckt. Und so kommt es am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost zu einem echten Kracher. Der BAK empfängt im Poststadion den Tabellenführer Lok Leipzig. "Ein sauschwerer Gegner, das haben wir schon im Hinspiel gemerkt. Eine abgezockte Mannschaft, die sich untereinander gut versteht und ackert. Die stehen nicht umsonst da vorne", sagt Kunert. Dennoch ist das Ziel klar: Sie wollen den Lauf fortsetzen und die Punkte in Berlin behalten.

Drei Fragen an Dirk Kunert (Trainer Berliner AK) Die jüngste Erfolgsserie Der BAK hat nach der Winterpause vier Siege aus vier Spielen geholt - dabei 15 Tore geschossen und nur vier kassiert. Nach schwacher Hinrunde kommt Ihr Team nun anscheinend doch noch ins Rollen. Hat es in der Vorbereitung einfach Klick gemacht oder wie ist das zu erklären? Wir haben in der Pause ein bisschen am Kader justiert. Das muss man schon sagen. Er war sehr, sehr groß und wir haben ihn ein bisschen ausgedünnt - wir hatten ja auch zuvor schon ein paar Spieler suspendiert. Zum Ende haben wir jetzt auch noch zwei, drei Spieler von Rot-Weiß Erfurt dazubekommen (Anm. d. Red.: Der Ligakonkurrent musste sich insolvent vom Spielbetrieb zurückziehen) . Dadurch ist nun mehr Konkurrenzkampf da - und trotzdem sind wir ein enger Kreis. Vorher mussten wir so viele auf Bank und Tribüne setzen. Der Brustlöser war auch so ein bisschen das Trainingslager. Wir waren neun, zehn Tage in der Türkei immer zusammen, haben Gespräche geführt und konnten enger zusammenwachsen. Man erfährt einfach noch besser, wie der andere tickt. Das war sehr wichtig für alle. Und wir konnten natürlich auch ein paar Sachen in Ruhe trainieren. Das ist während der Saison deutlich schwieriger.

Die Stärken des Teams Was macht Ihr Team auf dem Platz aktuell so gut? Wenn man genau hingeschaut hat, hat man gesehen: Wir hätten diese Spiele sogar noch höher gewinnen können. Aber wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen. Wir haben ein sehr gutes Umkehrspiel, wir haben ein besseres Positionsspiel - und haben jetzt eine gute taktische Basis in der Offensive wie Defensive. Das haben wir uns erarbeitet. Vorher mussten wir immer von Spiel zu Spiel neu gucken. Das sieht jetzt schon ganz gut Fußball aus. Es ist schön, dass wir so gestartet sind. Wir schauen jetzt weiter auf uns, wollen in der Tabelle vielleicht noch ein bisschen klettern - und den ein oder anderen ärgern.

Der nächste Gegner Am Sonntag kommt mit Lok Leipzig der Spitzenreiter ins Poststadion. Was für ein Spiel ewarten Sie? Wir hatten jetzt zwei Wochen Vorbereitung auf dieses Duell, weil wir vergangene Woche ja eigentlich gegen Erfurt gespielt hätten. Es kommt der Tabellenführer, der erst eine Partie verloren hat - das Derby gegen die BSG Chemie. Ein sauschwerer Gegner, das haben wir schon im Hinspiel gemerkt. Eine abgezockte Mannschaft, die sich untereinander gut versteht und ackert. Die stehen nicht umsonst da vorne. Aber wir spielen zuhause und haben uns zuletzt sehr ordentlich präsentiert: Wir wollen gewinnen! Das ist das Ziel.

Nordhausen - Hertha II (Fr., 19 Uhr) Am Freitagabend startet der 25. Spieltag - und Hertha II ist unter Nordhausener Flutlicht dabei. Aus der Spitzengruppe hat sich die Mannschaft von Trainer Andreas 'Zecke' Neuendorf inzwischen verabschieden müssen. Seit Anfang November läuft nicht mehr viel zusammen. Das Team, das so stark in die Saison gestartet war, ist gefangen in einer Leistungsdelle. Sieben Pleiten gab es seitdem in elf Spielen. Da hatte das Spitzentrio Lok Leipzig, VSG Altglienicke und Energie Cottbus keine Mühe, sich eines Konkurrenten zu entledigen. Zuletzt unterlag die Bundesliga-Reserve in einem wahren Torfestival. Vier Treffer erzielten sie zuhause gegen den BFC Dynamo - kassierten aber ganze sieben (!). Eine deftige Schlappe. Bei Wacker Nordhausen sind sie dennoch Favorit. Der Klub - mit Aufstiegsambitionen gestartet - steckt nach Insolvenz, neun Punkten Abzug und zahlreichen Spieler-Abgängen im Tabellenkeller. Von den letzten sechs Spielen verloren sie vier. Zwei endeten unentschieden.

BSG Chemie - Altglienicke (Sa., 13:30 Uhr) Die Unterlagen sind rechtzeitig vor dem Fristablauf zu Wochenbeginn beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingegangen, sprich: Die VSG Altglienicke hat die Lizenz für die dritte Liga beantragt. Damit die Papiere Relevanz bekommen, muss es zunächst mit dem sportlichen Aufstieg klappen. Aktuell fehlen drei Punkte auf Tabellenführer Lok Leipzig und damit auf den Rang, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Um am Spitzenreiter dranzubleiben - oder den Abstand gar zu verkürzen -, sind drei Punkte bei der BSG Chemie Pflicht. Dafür gilt es, die Abwehr der Leipziger zu knacken. Gleich drei (!) Mal in Folge spielte der Tabellenzwölfte zuletzt 0:0. Tor-Armut in Reinstform. Die VSG selbst ist momentan eher wechselhaft unterwegs. Zwei Siegen stehen in der Rückrunde zwei Niederlagen gegenüber. Am vergangenen Wochenende testete das Team von Karsten Heine dann gegen den Ligakonkurrenten BAK - und verlor deutlich mit 0:3.

Babelsberg - Lichtenberg 47 (Sa., 13:30 Uhr) "In unserer Situation zählen nur Siege - und genau so müssen wir auch denken", hatte Babelsberg-Coach Predrag Uzelag schon vor dem Spiel bei Abstiegskonkurrent Germania Halberstadt im rbb|24-Interview gesagt. Am Ende reichte es nur zu einem 0:0. Die Nulldreier verpassten es also, Boden gut zu machen. Mal wieder. Mit gerade einmal 14 Punkten aus 21 Spielen sind sie nach wie vor 16. in der Regionalliga Nordost. Das heißt: Der Druck wächst weiter. Gegen Lichtenberg 47 heißt es erneut: Drei Punkte sind Pflicht! Ein leichtes Unterfangen wird das freilich nicht. Das Team von Uwe Lehmann spielte zuletzt zwei Mal Remis. Erst zuhause gegen den BFC Dynamo, dann - in einer völlig verrückten Partie - in Nordhausen. Und die 47er werden alles daran setzen, die Distanz zu den abstiegsgefährdeten Plätzen zu halten. Aktuell sind es komfortable acht Zähler.

Unschöner Nebenschauplatz: Wenig erfreulich für Babelsberg: In einer Phase, in der Ablenkung eigentlich verboten ist, ploppt ein altes, unschönes Thema wieder auf. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat das Ermittlungsverfahren gegen Andreas Petersen eingestellt. Der soll vor über einem Jahr - damals als Sportdirektor von Germania Halberstadt - versucht haben, das Spiel seines Teams bei den Nulldreiern durch Bestechungsgelder zu beeinflussen. Selbst hatte er das abgestritten. Die Begründung des Gerichts für die Einstellung des Verfahrens gegenüber den "Potsdamer Neusten Nachrichten" lautet, der Tatbestand der Spielmanipulation setze einen Wettbewerb im Berufssport voraus - mit Spielern, die "durch ihre sportliche Betätigung unmittelbar oder mittelbar Einnahmen von erheblichem Umfang haben". Und das sei eben nicht gegeben. Babelsberg beurteilt die Lage gänzlich anders. Beschwerde ist eingelegt. Fortsetzung folgt.

Rathenow - Auerbach (Sa., 13:30 Uhr) Die Rückrunde läuft bisher alles andere als rund für Rathenow. Vier Spiele, vier Niederlagen, 1:12 Tore. Allerdings war es zum Start auch ein Hammer-Programm für das Team von Ingo Kahlisch. Es ging gegen das gesamte Spitzen-Quartett der Liga. Alles Mannschaften also, die - ohne Optik damit zu nahe zu treten - eine andere sportliche Kragenweite haben als der Tabellen-15., der bislang 17 Punkte auf dem Konto hat. Nun kommt mit dem VfB Auerbach ein Team nach Rathenow, gegen das Punkte im Abstiegskampf wieder wahrscheinlicher sind. Die Sachsen aus dem Vogtlandkreis finden sich als Neunter im gesicherten Mittelfeld der Tabelle wieder. In ihrem bislang letzten Spiel vor zwei Wochen sorgten sie für ein echtes Ausrufezeichen - zum Leidwesen von Energie Cottbus: Den Lausitzern verpassten sie zuhause einen Dämpfer im Aufstiegsrennen.

Viktoria 1889 - Union Fürstenwalde (So., 13:30 Uhr) Union Fürstenwalde zählt weiterhin zu den großen positiven Überraschungen der Liga. Der einstellige Tabellenplatz, den Trainer Matthias Maucksch vor der Saison als großen Wunsch(-traum) ausgegeben hatte - ist ihnen inzwischen kaum noch zu nehmen. Das Team hat als Fünfter seinen festen Platz in der erweiterten Spitzengruppe. Acht Spiele sind sie inzwischen ungeschlagen. Nach der Winterpause holten sie vier Siege und ein Remis.

Für Viktoria 1889 wird es im Berlin-Brandenburg-Derby also wahrlich keine einfache Aufgabe. Doch auch die Remis-Könige der Liga - elf Unentschieden sind gemeinsam mit der BSG Chemie Rekord - überzeugten im Februar mit guten Ergebnissen. Jeweils auswärts knüpften sie Lok Leipzig und Energie Cottbus einen Punkt ab, zuhause gegen den SV Babelsberg gab es einen 1:0-Sieg. Das letzte Partie ist allerdings schon eine ganze Weile her. Witterungsbedingte Spielausfälle sorgten dafür, dass das Team von Benedetto Muzzicato drei Wochen zwangspausierte.

ZFC Meuselwitz - Energie Cottbus (So., 13:30 Uhr) Am vergangenen Wochenende war es endlich (!) so weit. Im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Sebastian Abt gelang Energie Cottbus der erste Sieg der Nach-Wollitz-Ära - es war gleichzeitig der erste im neuen Jahr. Das 4:0 gegen Optik Rathenow sorgte dafür, dass die Lausitzer im Aufstiegskampf nicht den Anschluss verloren. Krise abgewendet. Doch im engen Rennen um Platz eins ist das allenfalls ein kleiner Zwischenschritt. Es braucht Spieltag für Spieltag weitere Punkte - beim Tabellenelften ZFC Meuselwitz (live im Stream auf rbb24.de) wäre alles andere als ein Dreier ein Rückschlag. Dass das gerade auswärts keine Selbstverständlichkeit ist, bekam jüngst Altglienicke zu spüren, das mit 1:2 bei den Thüringern verlor. Die anderen Spitzenteams - Hertha II und Lok Leipzig - gaben sich zuletzt jedoch keine Blöße gegen die Meuselwitzer. Ihr Vorteil? Sie spielten zu Hause.

Sendung: Livestream, 08.03.2020, ab 13:30 Uhr