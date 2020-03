Vier Spiele hatte der Berliner AK zuletzt in Folge gewonnen und sich - in absoluter Top-Verfassung - auf das Duell gegen Spitzenreiter Lok Leipzig gefreut. Doch nun macht das Wetter dem Klub einen Strich durch die Rechnung. Der Platz ist gesperrt, das Spiel am Sonntag (13:30 Uhr) fällt aus. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Freitag mit.