DFB räumt Fehler bei Rassismus-Bekämpfung in Stadien ein

Fußballstadien als potenzieller Raum für Rassismus: Mit diesem Thema setzte sich der Sportausschuss im Bundestag auseinander. Der DFB übte dabei vorsichtige Selbstkritik. Er will weiter mit Fanprojekten präventive Jugendarbeit machen. Von Lynn Kraemer

Die Imitation von Affenlauten gegen den Hertha-BSC-Spieler Jordan Torunarigha beim DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 ist nur ein Beispiel: Mehrere Fälle rassistisch motivierter Beschimpfungen haben in den vergangenen Monaten Diskussionen im deutschen Fußball ausgelöst. Der Sportausschuss des Deutschen Bundestages befasste sich am Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung mit Rechtsextremismus und Antisemitismus im Fußball.

Laut Sebastian Schmidt, dem Referenten für Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange beim DFB, haben rechtsextreme Einstellungen in der Fanszene des Profifußballs im Vergleich zu den 1990er Jahren abgenommen. "Im Amateurbereich ist die Lage jedoch deutlich komplexer", fügte er hinzu. Um besser auf Diskriminierungsfälle eingehen zu können, richte der DFB daher schon länger geplante Anlaufstellen in den Landesverbänden ein.