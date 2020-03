Bild: imago images / Camera 4

Interview | Alba-Legende Svetislav Pesic - "Ich wollte damals für immer in Berlin bleiben"

06.03.20 | 14:56 Uhr

Vor 25 Jahren schrieb Svetislav Pesic mit Alba Berlin Geschichte. Zum ersten Mal sicherte sich ein deutsches Team den Europapokal. Ein Meilenstein für den jungen Nachwendeclub, und den gesamten Basketballsport, wie sich Pesic im Interview erinnert.



rbb|24: Svetislav Pesic, vor 25 Jahren, im März 1995, haben Sie mit Alba Berlin den Korac-Cup gewonnen. Wenn man dieses hochklassige Basketballspiel zwischen Ihrem ehemaligen Verein, Alba Berlin, und Ihrem aktuellen Team vom FC Barcelona gesehen hat: Ist dann vielleicht der Kovac-Cup-Gewinn vor 25 Jahren der Anfang von allem gewesen? Svetislav Pesic: Ich glaube schon. Wir waren ein Team mit unbegrenztem Enthusiasmus - egal ob Spieler, Trainer, Verein oder sogar Medien. Einfach alle wollten hier in Berlin eine Mannschaft bauen, die Erfolge bringt. Damals war es so, dass den Deutschen nur die Bundesliga wichtig war und es gab viele, die einfach nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen wollten. Alba hatte zwar nie zuvor etwas gewonnen, aber wir hatten immer Lust, uns international zu präsentieren. Wir wollten mehr als nur in der Bundesliga oder im Pokal zu spielen. Ich glaube, dass dieser Europa-Cup-Gewinn sehr wichtig für den Verein, für die Mannschaft aber auch für die Anerkennung einer neuen Sportart in Deutschland war. Davon haben alle profitiert.

Sie haben im Laufe Ihrer Karriere so viele Titel gewonnen. Hat die Erinnerung an diesen Sieg vor 25 Jahren noch einen besonderen Platz in Ihrem Herzen und was bedeutet Ihnen Berlin heute? Ich habe damals die meisten Berliner oder Deutschen nicht verstanden, die nicht hier leben wollten. Ich habe immer gesagt: "Ich will für alle Zeit hier in Berlin bleiben." Aber so ist das. Es gibt immer ein Ende und so kam es auch bei mir. Obwohl ich danach auch noch viel Zeit in der Stadt verbracht habe. Und jetzt wieder, obwohl ich zwischen Serbien, Barcelona und München, wo meine Familie wohnt, pendle. Ich versuche immer, einige Tage im Sommer hier zu verbringen. Diese Zeit mit Alba, mit dem Erfolg und allem, was wir zusammen aufgebaut haben, hat mich als Mensch und als Coach geformt. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich weiter Teil dieser Alba-Historie bin. Alba hat sich weiterentwickelt - Alba hat einen großen Ruf in Europa zwischen Basketballfreunden und Basketballinteressierten. Die haben hier Namen, die haben hier Resultate, die haben hier Zukunft und das freut mich.

Svetislav Pesic dpa-Zentralbild Svetislav Pesic ist 70 Jahre alt und trainiert mittlerweile den FC Barcelona. Der serbische Basketballtrainer blickt auf eine lange erfolgreiche Trainerkarriere zurück. So hat er seit 1982 schon elf Club-Mannschaften gecoached, darunter Alba Berlin von 1993 bis 2000. Seine Erfolge mit mit den Berlinern: Korac-Cup 1995, Deutscher Meister 1997, 1998, 1999, 2000 und Deutscher Pokalsieger 1997 und 1999. Zudem schrieb Pesic als Nationalmannschaftstrainer Geschichte: 1993 wurde er Europameister mit der Deutschen Nationalmannschaft, 2001 mit der Jugoslawischen. 2002 gewann er den Weltmeister-Titel mit Jugoslawien.

Sie haben ja damals den Heimvorteil aufgegeben, sind von der Sömmeringhalle in die Deutschlandhalle gezogen. Warum trafen Sie diese Entscheidung? Damals war es so, dass wir in Mailand das erste Final-Spiel unentschieden gespielt hatten. Als wir am nächsten Morgen nach dem Spiel zurück nach Berlin fliegen wollten, kam Dieter Hauert, unser Präsident, zu mir und sagte: "Sveti! Wir haben ein Problem." Ich sagte: "Was für ein Problem?" Er: "Eberhard Diepgen (damaliger Regierender Bürgermeister von Berlin) hat mich angerufen. Er hat gesagt, wenn wir bereit sind, können wir das Rückspiel in der Deutschlandhalle spielen." Die Deutschlandhalle war zur damaligen Zeit eine der größten Hallen des Landes. Er sagte: "Ich will schon diesen Pokal gewinnen, wahrscheinlich ist es besser, in der Sömmeringhalle zu bleiben wegen der Atmosphäre. Ich habe gesagt: "Dieter, wir gewinnen und wir verlieren, aber wir haben jetzt die Chance, in einer großen Halle zu spielen und wir wollen ein großer Verein werden. Wie kann man sich in unserer Sömmeringhalle weiterentwickeln? Die Sömmeringhalle ist Historie - wir spielen in der großen Deutschlandhalle!"

Im Nachhinein die richtige Entscheidung... Drei Tage später war die Deutschlandhalle ausverkauft. Ich bin wie immer 1,5 Stunden vor dem Spiel in der Halle gewesen und die Arena war voll. Und die Italiener haben damals nach dem Spiel in der Presskonferenz gesagt, dass sie gedacht hätten, dass die Entscheidung für die größere Halle für uns schlechter gewesen wäre. Aber die haben nicht damit gerechnet, dass wir mit so viel Selbstbewusstsein und Charakter spielen und so viel Sieger-Mentalität haben. Die Folge war der Gewinn des Korac Cups.

