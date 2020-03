Viertelfinale in Leverkusen

Union Berlin steht vor einem Höhepunkt in seiner Vereinsgeschichte: Erst zum zweiten Mal spielen die Eisernen ein DFB-Pokal-Viertelfinale. In die Vorfreude auf das Spiel in Leverkusen mischt sich aber die Debatte um die Fanproteste vom Wochenende. Von Simon Wenzel