imago images/Matthias Koch Audio: Inforadio | 03.03.2020 | Dennis Wiese | Bild: imago images/Matthias Koch

Viertelfinale in Leverkusen - Union zwischen Fan-Debatte und Pokalvorfreuden

02.03.20 | 21:41 Uhr

Union Berlin steht vor einem Höhepunkt in seiner Vereinsgeschichte: Erst zum zweiten Mal spielen die Eisernen ein DFB-Pokal-Viertelfinale. In die Vorfreude auf das Spiel in Leverkusen mischt sich aber die Debatte um die Fanproteste vom Wochenende. Von Simon Wenzel

Es war eine klare Arbeitsteilung auf der Pressekonferenz des 1. FC Union am Montag im Stadion an der Alten Försterei. Auf der einen Seite Urs Fischer, Trainer - und als solcher präferiert verantwortlich für die Fragen zum sportlichen Thema der Woche. Unions Highlight-Spiel im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen am Mittwochabend (18.30 Uhr, live im Inforadio). Die historische Chance auf das zweite DFB-Pokal-Halbfinale der Vereinsgeschichte. Zu Fischers linker Seite stand wie üblich Christian Arbeit, Pressesprecher oder ganz offiziell: Geschäftsführer Kommunikation. Meist ist Arbeit auf Pressekonferenzen zuständig für die Moderation und kurze Statements zur Zuschauerzahl, manchmal gibt es kleinere Organisationsfragen - kurz, er spielt eine sympathische, aber oft eher untergeordnete Rolle bei diesen Veranstaltungen. Gemessen daran hatte Christian Arbeit heute Schwerstarbeit zu verrichten. Denn er war es, der Unions Meinungen zum Fanprotest des Wochenendes wiedergab und die Gratwanderung vermittelte, die Union aktuell als einer der wenigen deutschen Profiklubs auf sich nimmt - zwischen der Verurteilung von Fadenkreuzbannern und dem Wunsch nach einem sachlichen Dialog mit den Fanszenen, vor allem der eigenen.

Union definiert Grenzen und ist im Dialog mit den Fans

Denn das Thema des Wochenendes, als gleich in vier Bundesligastadien - Dortmund, Hoffenheim, Köln und eben bei Union - provokante und beleidigende Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp und den Deutschen Fußball-Verband für Spielunterbrechungen sorgten. "Ein Mensch im Fadenkreuz überschreitet die Grenze", stellte Arbeit auch für den 1. FC Union das Maß des Geschmacks - egal ob gut oder schlecht - nochmal klar. Er erneuerte aber auch die Linie, die Union bereits in Person seines Geschäftsführers Profifußball Oliver Ruhnert und Präsident Dirk Zingler am Sonntag kundgetan hatte: In Köpenick will man seinen Fans nicht grundsätzlich den Mund verbieten. "Berechtigte Kritik an kritikwürdigen Zuständen muss auch erlaubt sein - und sie darf auch in drastischer Sprache vorgetragen sein", erklärte Arbeit. Gemeint ist damit vor allem das dreiteilige Banner auf der Waldseite, das am Sonntag für die erste von zwei Spielunterbrechungen sorgte. Es kritisierte die wiedereingeführten Kollektivstrafen gegen ganze Fanblöcke und schloss mit den Worten "Fick dich, DFB" - für Union provokant, aber kein Grund, ein Spiel zu unterbrechen. Über mögliche Sanktionen für die Fangruppe "HammerHearts", die unter dem unstrittig geschmacklosen Fadenkreuz-Plakat auch das mindestens umstrittene Banner (je nach Geschmack) mit der Aufschrift "Hurensohn" gezeigt hatte, wollte Arbeit noch nichts sagen. "Klar, werden wir auf diese Gruppe zugehen und das Gespräch suchen. Und es wird ein ernstes und ein deutliches Gespräch", kündigte er an. Die Sanktion in Köpenick wird aber wohl nicht lauten: Stadionverbot. "Der altbekannte Reflex "alle raus, alle weg" ist noch nie unser Ansatz gewesen und wird es auch jetzt nicht sein", stellte Christian Arbeit klar.

"Außergewöhnliche Leistung" gegen stabile Leverkusener

Fast zehn Minuten erklärte der Pressesprecher die Sichtweisen des Vereins zu dem nach wie vor dominierenden Thema in den deutschen Sportnachrichten. Fischer (der Trainer) stand da neben ihm und lauschte. Er hatte sich schon vorher geäußert, gewohnt knapp und diplomatisch zu den Fanthemen, deutlich ausführlicher und sogar etwas weniger diplomatisch zum Sportlichen. Denn der Schweizer hat richtig Lust auf den DFB-Pokal. "Natürlich spüre ich Vorfreude" sagte Fischer, "die wird auch bis Mittwoch anhalten, es ist schließlich ein Viertelfinale." Und für die Köpenicker zum ersten Mal seit 2001 die Chance, in ein DFB-Pokal-Halbfinale einzuziehen. Dafür muss sein Team gegen die in der Liga zuletzt sehr stabilen Leverkusener eine "außergewöhnliche Leistung" zeigen. Das Team von Peter Bosz beherrsche "die ganze Bandbreite des modernen Fußballs", sagte Fischer anerkennend. Trotz des ausgeglichenen Ligaspiels vor zwei Wochen im Stadion an der Alten Försterei, das Union erst spät mit 2:3 verlor, schiebt er die Favoritenrolle deutlich den Leverkusenern zu. Von einem "Bonusspiel" will Fischer aber nichts wissen: "Das sehe ich anders. Sonst hätten wir gar nicht mitmachen müssen. Unser Ziel ist es, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Das bedeutet du musst gewinnen und mit dem Ansatz gehen wir auch ins Spiel."

Fischer rotiert und baut auch auf Unions Standards

Fischer kündigte bereits an, "den einen oder anderen" personellen Wechsel an seiner Startaufstellung vornehmen zu wollen - natürlich ohne Namen zu nennen. Denkbar ist aber, dass der zuletzt nicht restlos überzeugende Yunus Malli auf die Bank wandert und der etwas robustere Marcus Ingvartsen seinen Platz einnimmt. Florian Hübner und Michael Parensen, die bei ihren bisherigen Einsätzen größtenteils überzeugten, könnten Kandidaten für eine Rotation auf einer der Innenverteidiger-Positionen sein - Neven Subotic oder Keven Schlotterbeck würden dann wohl eine Pause bekommen. Schließlich reist Union aus Leverkusen direkt weiter nach Freiburg, zum nächsten wichtigen Bundesligaspiel. Sicher planen wird Fischer mit seinem Kapitän Christopher Trimmel. Schließlich zeigte das Spiel gegen Wolfsburg erneut, wie wertvoll dessen präzise getretenen Standardsituationen sind - beide Unioner Tore fielen nach ruhenden Bällen, die Trimmel in den Strafraum trat. "Das ist absolut ein Mittel. Je länger dieses Spiel offen steht, umso effizienter können dann eben auch Standards sein", hofft Fischer auf diese Stärke seines Teams. Schon zwölf Tore gelangen Union in der Bundesliga nach ruhenden Bällen (vier davon allerdings Elfmeter) - das sind über ein Drittel der Treffer der Köpenicker. Und dann wäre da ja noch die Geschichte.

Historische Parallele?

Denn sollte tatsächlich ein spätes Standardtor für die Entscheidung zugunsten Unions sorgen, dann dürften historische Vergleiche schnell kommen. Auch beim letzten Viertelfinalspiel der Eisernen im Dezember 2000 gegen Bochum traf Union nach einem Standard. Daniel Ernemann erzielte damals in der 90. Minute den 1:0-Siegtreffer, nachdem sich die Unioner aus einem indirekten Freistoß flach auf den Flügel und ins Zentrum gespielt hatten. "Schöne Variante", sagte Christopher Trimmel nickend, als er die historische Szene gezeigt bekam. Vielleicht nimmt er sie ja in sein Repertoire auf. Ob es nach dem Spiel am Mittwoch aber nur um das sportliche Abschneiden Unions und die Chance auf einen Berliner Finalisten geht, hängt auch vom zweiten Thema der Woche ab: Wie entwickelt sich der Fan-Protest in der Pokalwoche? Beides bleibt spannend und Unions Protagonisten kennen ihre Aufgaben. Sendung: Inforadio, 03.03.2020, 08.15 Uhr