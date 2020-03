Durch den einen Punkt für zwei gewonnene Sätze vergrößerte sich der Vorsprung auf den neunten Rang, der als erster Platz nicht zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigt, allerdings auf vier Zähler. In der Hauptrunde sind nur noch drei Spieltage zu absolvieren.

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben einen großen Schritt zur frühzeitigen Qualifikation für die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga verpasst. Die favorisierten Brandenburger verloren am Sonntagabend mit 2:3 (30:32, 25:18, 25:22, 22:25, 12:15) bei Schlusslicht Volleys Eltmann aus Bayern. Damit rutschte das Team von Trainer Mirko Culic vom siebten auf den achten Tabellenplatz.

Im ersten Durchgang zeigte sich, dass den Netzhoppers die Favoritenrolle nicht behagt. Vom zweiten Satz an bestimmten die Gäste die Partie, gerieten nach der 10:8-Führung im vierten Durchgang aber ins Hintertreffen. Bis zum Stand von 11:11 konnten die Brandenburger den entscheidenden Tie-Break ausgeglichen gestalten, mussten sich aber doch geschlagen geben. Zum Abschluss der Hauptrunde treten die Netzhoppers noch gegen Unterhaching, in Rottenburg und gegen Herrsching an.

