3:0 in Vilsbiburg

Es war ein besonderer Abend für die Volleyballerinnen des SC Potsdam: Mit 3:0 (25:15, 25:22, 25:17) setzten sie sich am Dienstag bei den Roten Raben Vilsbiburg durch - und sicherten sich zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde den dritten Platz in der Bundesliga. Es ist die beste Platzierung für die Brandenburgerinnen in ihrer Vereinsgeschichte.