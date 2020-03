Im letzten Heimspiel vor den Playoffs kämpfte sich Potsdam nach einem 0:2-Satzrückstand wieder in die Partie und holte die Abschnitte drei und vier. Im Tiebreak lagen die Brandenburgerinnen stets vorn und verwandelten gleich den ersten von fünf Matchbällen.

Hauptrundenplatz drei und damit das Playoff-Heimrecht hatte Potsdam schon vor der Partie sicher. Am letzten Spieltag treten die Potsdamerinnen in einer Woche in Münster an.