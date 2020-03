Bild: imago images

Regionalliga Nordost | 26. Spieltag - Drei Derbys und zwei Absagen

13.03.20 | 07:27 Uhr

Während viele Ligen wegen des Coronavirus vor leeren Rängen oder gar nicht spielen, rollt in der Regionalliga Nordost - zumindest in einigen Partien - der Ball. Was der 26. Spieltag neben drei Berlin-Brandenburg-Derbys noch zu bieten hat auf einen Blick. Der rbb überträgt das Spiel VSG Altglienicke gegen den SV Babelsberg 03 am Freitag ab 18.55 Uhr im rbb|24-Livestream

VSG Altglienicke - SV Babelsberg 03

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor dem Duell zwischen der VSG Altglienicke und dem SV Babelsberg nicht sein. Während die Berliner als Tabellenführer vom Aufstieg träumen können, kämpfen die Brandenburger weiterhin um den Klassenerhalt. Und wenn nicht die Coronakrise auf die Stimmungsbremse treten würde, wären sie in Altglienicke derzeit vermutlich sogar richtig glücklich. Vor allem nachdem der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags am Mittwoch beschlossen hatte, 1,3 Millionen Euro für die Sanierung der Willi-Sänger-Sportanlage zu bewilligen. Das neue, eigene Stadion könnte also tatsächlich bald Wirklichkeit werden. Sollte die Mannschaft den Aufstieg schon in dieser Saison schaffen, bliebe das alte Problem allerdings bestehen.

Optik Rathenow - FC Viktoria 1889 Berlin

Ein weiteres Berlin-Brandenburg-Derby gibt es am Wochenende im Stadion Vogelgesang. Trainer Benedetto Muzzicato warnt sein Team von Viktoria Berlin davor, Optik Rathenow zu unterschätzen. "Optik ist definitiv eine Mannschaft, die wehtun kann. Sie stehen sehr kompakt und haben mit Ingo Kahlisch einen sehr erfahrenen Trainer. Sie haben sich in den vergangenen Jahren in der Liga etabliert und gerade beim 1:0 gegen Auerbach gezeigt, wie unangenehm sie sein können." Viktoria dagegen verlor zuletzt beim Überraschungsteam Fürstenwalde. Im Hinspiel trennten sich beide Vereine 0:0.



1. FC Lok Leipzig - BFC Dynamo

Das Spiel zwischen Lok Leipzig und dem BFC Dynamo wurde am Donnerstag wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. "Aufgrund der lang anhaltenden Regenfälle in den letzten Tagen ist der Rasen im Bruno-Plache-Stadion aktuell leider nicht bespielbar. Der Platz ist an vielen Stellen aufgeweicht, teils mit Pfützen versehen und kann daher auch nicht mit entsprechender Technik befahren und für das Spiel präpariert werden", heißt es in einer Mitteilung der Sachsen. Für den BFC Dynamo ist es bereits das zweite Wochenende in Folge ohne Punktspiel. Am vergangenen Spieltag hätten die Berliner gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt, die nach der Insolvenz nicht mehr am Spielgeschehen teilnehmen und bereits als Absteiger feststehen. Keine leichte Situation für die Berliner. "Wir müssen schauen, ob wir in der nächsten Woche ein Testspiel einschieben können", sagte BFC-Trainer Christian Benbennek rbb|24.



Nachholspiele Der Nordostdeutsche Fußballverband hat zwei Nachholspiele terminiert. 01.04.2020, 17:15 Uhr: 20. Spieltag: Lichtenberg 47 - ZFC Meuselwitz 08.04.2020, 17:15 Uhr: 25. Spieltag: Berliner AK - Lok Leipzig

FC Energie Cottbus - Berliner AK 07

Eine mehr als schwierige Aufgabe könnte auf Energie Cottbus warten. Denn der kommende Gegner Berliner AK fuhr zuletzt einen Sieg nach dem anderen ein. 15:4 Tore aus den letzten vier Spielen sprechen für die Berliner, in der Tabelle auf dem siebten Platz stehen. Doch im März haben die Berliner noch kein Spiel bestritten. Und dabei wird es zunächst bleiben. Das Spiel findet auf Geheiß der Stadt Cottbus nicht statt.

SV Lichtenberg 47 - Bischofswerdaer FV

Der SV Lichtenberg 47 hofft nach der deutlichen 1:4-Niederlage in Babelsberg zu Hause gegen den Bischofswerdaer FV wieder auf Punkte. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres steht ihnen mit den Sachsen erneut eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller gegenüber. Der Aufsteiger steht aktuell auf dem elften Platz und hat sechs Punkte Abstand zur Abstiegszone. Mit dem ersten Sieg des Jahres könnte dieses Polster noch komfortabler werden.



Germania Halberstadt - FSV Union Fürstenwalde

Das Überraschungsteam FSV Union Fürstenwalde marschiert weiter von Sieg zu Sieg und rangiert mit stolzen 40 Punkten hinter dem Führungstrio auf dem vierten Rang. Ihre Erfolgsserie von zuletzt drei Siegen in Folge wollen die Brandenburger am Sonntag in Halberstadt fortsetzen. Die Vorzeichen stehen gut, denn das Hinspiel ging mit 3:0 klar an den FSV. Darryl Geurts steuerte damals gleich zwei Treffer bei. Schon vor dem Spiel gab es eine gute Nachricht: Abwehrspieler Ingo Wunderlich verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und spielt somit auch in der nächsten Saison für Fürstenwalde.



Hertha BSC II - BSG Chemie Leipzig

Um den Abstand auf die Führungsgruppe nicht noch größer werden zu lassen, braucht Hertha BSC II am Sonntag dringend einen Sieg gegen Chemie Leipzig. Nach der starken Hinrunde gelangen den Berlinern in der Rückrunde erst zwei Siege aus sieben Spielen. Zuletzt gab es eine deutliche 4:7-Niederlage gegen den BFC Dynamo. Im heimischen Amateur-Stadion auf dem Olympiagelände wollen es die Herthaner besser machen.



