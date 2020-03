Am 10. Spieltag der Champions-League-Hauptrunde der Gruppe A haben die Wasserfreunde Spandau 04 am Mittwoch nach zuletzt zwei Siegen in Folge gegen Gruppen-Mitfavorit Olympiacos Piräus mit 7:11 (2:3,1:3,2:2,2:3) verloren. Die Niederlage bedeutet für die Berliner einen Rückschlag im Kampf um einen der vier Top-Ränge des Oktetts, die nach 14 Spieltagen zum Einzug in das Final 8 des Königswettbewerbs im Juni in Genua berechtigen.