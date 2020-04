Bild: dpa/AP Images

Berliner NBA-Spieler Moritz Wagner - Von Geduldsproben und Alibi-Büchern

20.04.20 | 09:45 Uhr

Seit fast zwei Jahren lebt der Berliner Basketballer Moritz Wagner seinen Traum in der NBA. In der Corona-Zwangspause erzählt er von seinen Erfahrungen bei den LA Lakers und den Washington Wizards und verrät, was in seinem Rucksack nie fehlen darf.

Geduld ist eine Tugend. Das weiß auch Moritz Wagner nur zu gut. Der 22-jährige Berliner, der in der National Basketball Association (NBA) aktuell bei den Washington Wizards unter Vertrag steht, wurde zu Jahresbeginn von seinem Körper auf die Probe gestellt. "Ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch", gibt er in einem Interview mit der Sportschau zu. Umso schwerer fiel es ihm, nach einer Knöchelverletzung Mitte Dezember 2019 seinen Kollegen beim Basketballspielen zuzusehen. "Das ist das Schlimmste, was man sich als Sportler vorstellen kann", sagt er. Aber: "Ich habe viel dadurch gelernt - auch über mich."

Zur Person Moritz Wagner wurde am 26. April 1997 in Berlin geboren. Er spielte in der Jugend von Alba Berlin und gewann 2014 die Deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U19. Am 2. Oktober 2014 machte er sein Bundesliga-Debüt für Alba Berlin. 2015 wechselte er an die University of Michigan. 2018 wurde er von den Los Angeles Lakers gedraftet. Am 17. November 2018 gab er sein NBA-Debüt. Aktuell steht er bei den Washington Wizards unter Vertrag.

Wagner überzeugte zu Saisonbeginn

Gleich zu Saisonbeginn überzeugte der 2,11 Meter große Wagner in Washington, unter anderem mit einer beachtlichen Quote von der Dreierlinie, seine Trainer. "Das war das erste Mal, dass ich in der NBA durch viele Fehler durchspielen durfte und nicht sofort ausgewechselt wurde, dass ich dieses Vertrauen vom Coach bekommen habe. Das ist natürlich für einen jungen Spieler extrem wichtig." Mittlerweile ist "Moe" in seiner zweiten Saison in der besten Basketball-Liga der Welt. Nach Bundesliga-Einsätzen bei Alba Berlin in der Saison 2014/2015 und drei Jahren auf dem College wurde er 2018 von den Los Angeles Lakers an Position 25 gedraftet.

Immer im Gepäck: iPad und Alibi-Buch

Es erfüllte sich ein Traum - der brachte aber auch viele Veränderungen in sein Leben. Rund 65.000 Reisekilometer legt ein NBA-Profi pro Saison zurück. "Daran muss man sich echt gewöhnen. In meiner Rookie-Saison war ich auf allen Trips dabei, obwohl ich nicht gespielt habe. Das hat es noch schwieriger gemacht. Da hat man mehr Zeit nachzudenken", sagt Wagner. In seinem Rucksack darf vor allem eines nicht fehlen: das iPad. "Das habe ich mir in meiner Rookie-Saison gekauft, da sind meine Serien drauf", erzählt er. Und noch etwas befindet sich in seiner Tasche. "Dann nehme ich immer so ein Alibi-Buch mit, was ich meistens nie angucke. Jeder kennt das, der sagt: ' Jetzt bin ich zwei Wochen unterwegs. Packe ich mal ein Buch ein.' Aber in Wahrheit habe ich seit fünf Jahren nie ein Buch aufgeschlagen."

Moritz Wagner umarmt seinen jüngeren Bruder Franz.

"Dann hat mich jede Sau erkannt"

Stattdessen schreibt er fleißig, sammelt die besten Tipps für jede Stadt. "Jeder gewöhnt sich das so ein bisschen an, die Stadt kennen zu lernen und hat so Spots, wo man essen geht. So geht es mir auch. Ich habe eine Liste in meinem Handy mit den besten Restaurants. Die ist zwar noch ziemlich klein, aber ich hoffe, die wächst mit den Jahren", erklärt er. Wagner hat noch viel vor in der NBA. Noch gehört er zwar nicht zu den Top-Stars des Teams, wohl aber zu den besten Jungprofis. Der Lohn: Mitte Februar wurde er zur "Rising Star Challenge" eingeladen, unterlag im Team World aber gegen die US-Profis. Dass er noch nicht den Status seiner Ex-Mitspieler um LeBron James hat, stört ihn nicht. Im Gegenteil: "Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil, dass ich nicht so richtig erkannt werde. Aber natürlich erkennen mich manchmal Leute. Vor allem in Los Angeles. Da habe ich ein gutes Spiel gehabt und dann hat mich jede Sau erkannt."

Wagner verbringt viel Zeit mit Landsmann Bonga

Seit seiner Zeit bei den Lakers kennt der 22-Jährige auch Isaac Bonga. "Ich hänge natürlich viel mit Bonga ab, weil wir beide aus Deutschland sind und beide bei den Lakers waren. Den werde ich irgendwie nicht los", erzählt er mit einem Lachen. "Wir haben eine lustige Crew. Das Schöne ist, dass keiner sich wichtiger nimmt, nur weil er mehr Würfe bekommt." Aktuell können er uns seine Teamkollegen allerdings nicht in der NBA auf Korbjagd gehen. Wegen der Corona-Pandemie ruht der Spielbetrieb seit Mitte März. Solange kann und muss Moritz Wagner also weiter an seiner Schwäche arbeiten: Geduld.