Bild: imago images/Icon SMI

Auf den Spuren Nowitzkis - Berliner Basketballerin Sabally spielt künftig für Dallas

18.04.20 | 10:58

Die Berlinerin Satou Sabally wandelt künftig auf den Spuren von Superstar Dirk Nowitzki. Das 21-jährige Basketball-Toptalent wurde in der Nacht zu Samstag im Draft an zweiter Stelle von einem WNBA-Team gezogen - so früh wie keine Deutsche vor ihr. In der US-amerikanischen Profiliga der Damen wird sie nun - so wie der 2019 zurückgetretene Nowitzki - in Dallas zu Hause sein. Die dort beheimateten Wings entschieden sich für Sabally, die bereits mit 15 Jahren zur Stammspielerin in der zweiten Liga beim TuS Lichterfelde wurde.

Nowitzki begrüßt Sabally via Twitter

"Ich bin so aufgeregt. Vielen Dank an meine Family und Freunde, die mir gesagt haben, dass ich so hoch ausgewählt werden würde", sagte die deutsche Nationalspielerin unmittelbar nach dem Draft. Gegenüber dem TV-Sender ESPN fügte sie - nach Nowitzki gefragt - hinzu: "Ich hoffe, dass ich Dallas auf die Karte bringen kann, so wie er. Er hatte so einen großen Einfluss auf den deutschen Basketball und ich hoffe, das werde ich auch haben." NBA-Ikone Nowitzki, der 21 Spielzeiten lang das Trikot der Dallas Mavericks getragen hatte, begrüßte Sabally prompt selbst. "Willkommen Satou Sabally, Dallas ist ein großartiger Ort. Auf geht's", twitterte Nowitzki. Auf Instagram ergänzte der 41-jährige gebürtige Würzburger zudem noch: "Alles, alles Gute, ich werde dich und deine Karriere verfolgen, viel Glück! Wir sprechen uns!"

Virtuelle Veranstaltung

Sabally hatte sich mit starken Leistungen im Trikot der College-Mannschaft Oregon Ducks für die Eliteliga empfohlen. Mit Luisa Geiselsöder (20/Pick Nummer 21) kommt noch eine weitere deutsche Spielerin nach Dallas. Leonie Fiebich (20/Pick 22) geht zu den Los Angeles Sparks. Damit hat sich die Zahl der deutschen Basketballerinnen, die einen Vertrag in der WNBA bekommen haben, von bislang vier auf nunmehr sieben erhöht. Eigentlich sollte der Draft im festlichen Rahmen in New York steigen. Aufgrund der Corona-Pandemie war er kurzerhand in eine virtuelle Veranstaltung umgewandelt worden. Das funktionierte gut - trotz gelegentlicher Störungen. Sabally verfolgte die Prozedur in Eugene auf der Couch. Als ihr Name an Nummer zwei fiel, schlug sie die Hände vor dem Gesicht zusammen.

Sabally: "Habe gefühlt, dass ich bereit bin"

"Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob es der richtige Schritt ist, unter diesen Umständen die Profi-Laufbahn einzuschlagen", hatte Sabally vor dem Draft zu der ungewissen Zeit in der Corona-Krise gesagt. "Das ist einerseits riskant, denn wir alle wissen nicht, ob die nächste WNBA-Saison überhaupt stattfinden wird. Andererseits habe ich gefühlt, dass ich bereit bin, die Universität zu verlassen und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen."