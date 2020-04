In der Ära von Hirsch wurde Fabian Hambüchen 2016 Olympiasieger am Reck. 2008 in Peking (Bronze) und 2012 in London (Silber) holte Hambüchen zwei weitere Medaillen am Königsgerät. Marcel Nguyen aus Unterhaching, zu dem Hirsch stets ein besonders enges Verhältnis hatte, wurde 2012 Olympia-Zweiter im Mehrkampf und am Barren. Die Weltmeisterschaften im Oktober vergangenen Jahres in Stuttgart waren für Hirsch die letzte große Bühne.