Interview | Axel Schulz über seinen größten Kampf - "Ich hätte ihn halt umhauen müssen"

22.04.20 | 11:31 Uhr

Vor 25 Jahren stand Underdog Axel Schulz aus Frankfurt (Oder) gegen Weltmeister George Foreman vor einer Sensation - und verlor unverdient nach Punkten. Im Interview erinnert sich Schulz an folgende Ehrungen, filmreife Gespräche und eine besondere Taxifahrt.



Wir schreiben die Nacht des 22. April 1995. Die Arena des prestigeträchtigen MGM-Hotels in Las Vegas tobt. Ein in den USA völlig unbekannter Deutscher aus Frankfurt (Oder) hatte soeben die Boxlegende George Foreman, den amtierenden und zugleich ältesten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten in zwölf Runden besiegt. Als die Ringglocke nach 36 Kampfminuten letztmals ertönt, reißt der Blondschopf die Arme hoch - der 45-jährige Altmeister entfernt sich mit gesenktem Blick. Es sind Szenen, die ganz Box-Deutschland in Erinnerung geblieben sind, gerade weil sie von den Ringrichtern nur Minuten später ad absurdum geführt werden. George Foreman wird trotz klarer Unterlegenheit zum Sieger gekürt und bleibt somit Weltmeister. Axel Schulz, die Augenzeugen vor Ort und die knapp vier Millionen Fernsehzuschauer in Deutschland (um 5.20 Uhr am Morgen, wohlgemerkt) trauen Augen und Ohren nicht. Doch das Fehlurteil von Las Vegas steht.



rbb|24: Herr Schulz, der Kampf gegen George Foreman jährt sich zum 25. Mal. Wie viele Interviewanfragen haben Sie denn? Axel Schulz: Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Und ich bin etwas erschrocken, dass das schon 25 Jahre her ist. Das ist natürlich der Wahnsinn. 25 Jahre hört sich so wahnsinnig lang an.



Der Ausgang des Kampfes ging ja als Skandalurteil in die Geschichte ein. Wie war Ihr Gefühl? Also: 'Skandalurteil' muss ich gleich mal ausräumen: Wenn du in Amerika bist und gegen so eine Legende boxt, dann musst du den einfach umhauen. Dann musst du durch K.o. gewinnen. Mein Gefühl war: Nach zwölf Runden habe ich gewonnen. Das sieht man auch an einem der schönen Bilder nach dem Kampf: George läuft mit gesenktem Kopf los und ich reiße die Arme in die Höhe. Aber wie gesagt: Ich hätte ihn halt umhauen müssen.

Bei den Fans in Deutschland waren Sie danach "Weltmeister der Herzen". Den richtigen WM-Gürtel haben Sie aber nie bekommen. Doch, sogar zwei. Einen ganz kleinen 1996 vom Internationalen Box-Verband IBF. Also, was heißt ganz klein: So 50 Zentimeter groß ungefähr. Und einen richtigen, originalen und aktuellen Gürtel habe ich im letzten Jahr in Las Vegas vom neuen IBF-Präsidenten verliehen bekommen. Der hat mir den Gürtel mit den Worten übergeben: 'Axel, dich haben sie damals betrogen.' Er habe sich die Kämpfe alle nochmal angeschaut und auch den gegen Foreman - deshalb würde er mir in Las Vegas, im Ring, gerne den Gürtel überreichen wollen. Originalgewicht, Originalfarbe. Da ist sogar mein Name eingraviert. Aber ich werde leider nie in den Statistiken als Weltmeister geführt werden können. Da müsste man ja alle Bücher umschreiben, die Wetteinsätze wieder zurückzahlen. Die Quoten damals waren glaube ich 1:6 für Foreman, da würde ja dann vielleicht geklagt werden. Aber ich habe nun zumindest einen kleinen und einen großen WM-Gürtel.



Gratulation. Vielen Dank (lacht). Ist das denn so eine Art Ehren-Oscar fürs Lebenswerk, wie bei Schauspielern? Ja, das kann man so sagen. Ehren-Gürtel hört sich gut an. Der steht jetzt bei einem Freund in Liechtenstein, der hat ein eigenes Boxstudio. Und ich habe ihm gesagt: 'Du, pass auf. Ich hatte den Gürtel jetzt 24 Jahre nicht. Bei dir sehen ihn dann ja doch mehr Leute als bei mir zuhause im Keller.'



Kommen wir noch mal zu dem Kampf vor 25 Jahren: Kurz bevor es in die Halle ging, kam George Foremans Promoter auf Sie zu und gab Ihnen etwas mit auf den Weg ...

Das war wirklich wie im Film. Ich saß in der Kabine, kurz vor dem Kampf, da kam Bob Arum auf mich zu und sagte: 'Mann Axel, versuch bitte, wenigstens drei Runden durchzuhalten.' Ich meine, George Foreman war eine Legende. Der hatte eine K.o.-Quote von über 80 Prozent. Der könnte mich natürlich jederzeit K.o. schlagen. Das war mein schlimmster Albtraum. Ich saß da und dachte: 'Das hat der jetzt nicht wirklich gesagt.' Aber doch, das hatte er.



War Ihnen denn bewusst, dass "Big George" Sie damals so ein bisschen als Fallobst kategorisiert hatte? Ja, das war mir durchaus bewusst. Ich sollte damals eigentlich nur eine Durchgangsstation für ihn sein. Foreman ist damals Weltmeister gegen Michael Moorer geworden, hat den nach 10 Runden K.o. geschlagen. Und im Boxen ist es so: Du hast meistens eine Rückkampf-Klausel im Vertrag. Aber: Du kannst auch eine freiwillige Titelverteidigung dazwischen schieben - da verdienst du im Profisport das meiste Geld. Dementsprechend kam Foreman auf Moorers Management mit der Bitte zu, vor dem Rückkampf noch eine freiwillige Titelverteidigung machen zu dürfen - gegen so einen Deutschen, der nichts drauf hat: Der hat so 18, 19 Kämpfe gemacht - davon nicht sonderlich viele durch K.o. gewonnen. Das Management von Moorer hatte damit kein Problem, die würden ihren Kampf ja im Anschluss bekommen.



Und Ihr Gefühl vor dem Kampf? Foreman war ja ein gnadenloser Knockouter ... Ja, der war schon einer der Schwergewichtler mit dem härtesten Schlag. Aber, ich war mir relativ sicher, dass ich ihn schlagen kann. Aufgrund meiner Jugend, meiner Schnelligkeit und meiner Beinarbeit. Ich habe an den Kampf geglaubt - und habe dann in Las Vegas den besten Kampf meines Lebens gemacht.



Wann haben Sie denn das erste Mal realisiert, was sie geleistet hatten? Noch im Ring oder hat das ein bisschen gedauert? Das war komischerweise kurz nach dem Kampf im Taxi. Wir haben nach der Pressekonferenz noch im MGM-Hotel etwas gegessen - ich wollte dann aber weiter. Viele meiner Freunde, die extra aus Frankfurt (Oder), Berlin oder von sonst wo aus Deutschland angereist waren, übernachteten in einem anderen Hotel. Ich bin dann in Vegas ganz alleine ins Taxi gestiegen und der Fahrer hat immer so in seinen Rückspiegel geschaut. Da hab ich gedacht: 'Der will mich jetzt entführen.' Ich hatte noch so eine schöne Bauchtasche um, die damals modern war. Als wir am Ziel angekommen sind, sagte der Taxifahrer: 'Axel, dich haben sie gerade betrogen. Du brauchst hier bei mir nicht bezahlen.' Und das empfand ich als die größte Anerkennung überhaupt. In so einer Stadt, wo sich alles nur um Geld dreht, sagt mir ein armer Taxifahrer, ich brauche nicht zu bezahlen, weil ich einen geilen Kampf gemacht habe. Das war das erste Mal, dass ich dachte: 'Wow, war ja vielleicht doch ganz ordentlich.'



Was machen Sie heutzutage? Foreman ist unter anderem durch den Verkauf von Grills reich geworden.

Also Grills sind es nicht, aber ich hab eine Weile in den USA gelebt und da kam meine Leidenschaft für das Grillen zum Vorschein. Ich vertreibe jetzt unter anderem Grillsaucen, Grillwürste, Spareribs - also eher so im Genussbereich. Und George macht die Hardware dafür. Aber noch haben wir uns nicht zusammengetan - vielleicht sollten wir das mal machen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Jens-Christian Gussmann. Hier handelt es sich um eine gekürzte und redigierte Fassung.



