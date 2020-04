Die Eisbären Berlin holen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwei deutsche Jugend-Nationalspieler zurück in die Hauptstadt. Der 19 Jahre alte Torwart Tobias Ancicka wechselt vom finnischen Klub Lukko Rauma nach Berlin. Der erst 16-jährige Stürmer Haakon Hänelt kommt von der RB Hockey Akademie des EC Red Bull Salzburg. Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Webseite mit [eisbaeren.de].