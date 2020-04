Die Eisbären Berlin können in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder auf Nino Kinder zurückgreifen. Der 19 Jahre alte Stürmer kehrt nach einem Jahr bei den Winnipeg Ice in der Western Hockey League (WHL) zur kommmenden Spielzeit zu seinem Heimatklub zurück. Das teilten der Verein am Samstag auf seiner Internetseite mit [eisbaeren.de].

"Ich hatte eine gute Saison in Winnipeg und habe viel gelernt. Jetzt kommt es für mich drauf an, das Sommertraining gut zu absolvieren, um eine Chance zu haben, mir einen Platz im Team zu erarbeiten", sagte Kinder, der bei der U20-Weltmeisterschaft zuletzt auch das Trikot des deutschen Nationalteams trug.

Kinder, der gebürtig aus Berlin-Rudow stammt, wurde beim ECC Preußen ausgebildet, ehe er 2015 zu den Eisbären Juniors kam. In der Saison 2018/2019 stand Kinder bereits fünf Mal für die Profis in der DEL auf dem Eis, bevor er in die kanadische Juniorenliga WHL wechselte. Dort erzielte der 19-Jährige in 49 Partien elf Tore und gab zehn Vorlagen.